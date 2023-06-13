Нарушители пожарной безопасности в лесах Мурманской области оштрафованы на 90 тысяч рублей

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко напомнила северянам, что с 20 мая в Мурманской области установлен пожароопасный режим, нарушители привлекаются к административной ответственности – 6 северян уже оштрафованы на общую сумму 90 тысяч рублей.

С 20 мая на территории региона зафиксировано 17 лесных пожаров на землях лесного фонда и 1 пожар на землях запаса, 8 из них произошли за минувшие выходные. Главная причина – нарушение человеком правил поведения в лесу.

«Напомню, что с начала пожароопасного периода в лесах запрещается использовать открытый огонь, выжигать хворост и сухую траву, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, использовать транспорт, выдающий искры, а также ряд иных ограничений. Нарушение правил поведения в лесу во время пожароопасного сезона влечёт административную ответственность. На данный момент уже выявлено 13 человек, кто им не следовал. Из них 7 человек получили предупреждения, а 6 были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 90 тысяч рублей», – сказала Оксана Демченко и призвала северян к ответственному поведению в лесах.

Фото: https://gov-murman.ru