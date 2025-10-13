«Нарвал» введён в эксплуатацию: в Мурманском морском рыбном порту продолжается развитие материально-технической базы

9 октября руководство АО «ММРП» подписало приказ о вводе в эксплуатацию второго крана типа «Нарвал», разработанного российским производителем тяжёлого грузоподъёмного оборудования ЗАО «СММ».

Это событие является очередным важным этапом развития инфраструктуры порта, направленным на повышение эффективности обработки судовых грузов и обеспечение стабильной работы флота. Как было сообщено ранее, кран успешно прошёл испытания и был принят 25 августа 2025 года.

Как сообщает пресс-служба АО «ММРП», в течение ближайших десяти дней порт представит всю необходимую документацию в Ростехнадзор для внесения соответствующих изменений в реестр опасных производственных объектов (ОПО).

Кроме того, до конца текущего года планируется приём и запуск третьего аналогичного портального перегрузочного крана, что позволит значительно увеличить производительность и ускорить логистические процессы в порту.

Фото (пресс-служба АО «ММРП»): https://vk.com/mmrp1934?z=photo-229572451_456239398%2F449f018e06d0c4892b