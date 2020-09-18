Нас будут стимулировать к приобретению электромобилей

В Мурманской областной Думе вчера прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина.

- В осеннюю сессию основные задачи нашего профильного комитета – подготовка законопроектов, связанных с принятием областного бюджета на предстоящий период, - подчеркнул Борис Пищулин. – Сегодня мы рассматриваем законопроекты, регулирующие налоговую сферу.

Один из них – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах в части установления преференций организациям, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации» – разработан в развитие федерального законодательства. Основными целями принятия проекта закона являются: создание условий для укрепления экономических позиций Российской Федерации в Арктической зоне Российской Федерации, обеспечение Мурманской области конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов, создание промышленных, транспортно-логистических и туристических объектов, стимулирование социально-экономического развития Мурманской области. Комитет рекомендовал принять его в первом и окончательном чтении.

Депутаты рассмотрели проект закона, вносящий изменения в статью 6 закона «О транспортном налоге». Он предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога для владельцев электромобилей мощностью до 147,1 кВт.

Проект закона направлен на стимулирование физических и юридических лиц к приобретению электромобилей, являющихся гораздо более экологически безопасным транспортом, и их распространению на территории Мурманской области.

Депутаты рекомендовали принять его в первом чтении.

Комитет рассмотрел также вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов». Он разработан в целях устранения указанных правовых пробелов, а также в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере предоставления межбюджетных трансфертов. Депутаты поддержали внесение данной законодательной инициативы.