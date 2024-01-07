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Мурманская область. Арктика (16+)07.01.24 11:00

«Нас давно предупреждали»: сейчас на первое место вышли проблемы трудовых ресурсов – Борис Титов

Российские работодатели в 2023 году зафиксировали значительный рост спроса на представителей производственных профессий, которых готовы поддержать ростом зарплатных предложений, говорится в исследовании «Авито Работа» для РИА «Новости». Эксперты отмечают, что в среднем декабрьские суммы в 2023 году оказались на 20% больше январских, а наибольший прирост отмечался для фрезеровщиков, станочников и слесарей.

«Аналитики подвели итоги года в сфере производства и выяснили, что число вакансий в сегменте увеличилось в 1,7 раза. Прирост средней предлагаемой зарплаты составил 20%. Если в январе… работодатели предлагали в среднем 53282 рубля, то в декабре — 64055 рублей», — указали авторы исследования.

По их данным, самый большой рост средних зарплатных предложений отмечался для фрезеровщиков и станочников — на 38% и 37% соответственно. Слесари также отличились увеличением средней предлагаемой зарплаты на 34%.

Аналитики добавили, что прирост средних зарплатных предложений по стране по всем вакансиям на рынке труда составил 9%. Ярко выраженную востребованность со стороны работодателей демонстрировали такие специалисты, как формовщики (в 2,6 раза), фрезеровщики (в 2,2 раза) и станочники (в 2,1 раза).

«В 2023 году сфера промышленности стремительно наращивает производственные мощности для раскрытия экспортного потенциала и удовлетворения потребностей внутри страны. Именно поэтому сегмент неизменно демонстрирует высокий спрос на кадры, который работодатели стараются компенсировать не только активным рекрутингом квалифицированных рабочих специалистов, но и введением новых технологий и модернизированного оборудования», — комментирует директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Стоящие перед российским бизнесом вызовы постоянно меняются, сегодня на первое место вышла проблема дефицита кадров, заявил РИА «Новости» уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Что касается вызовов, с которыми наши деловые люди сталкиваются, то они постоянно меняются. Если в начале года это были проблемы, связанные с логистикой, с оплатами, с расчётами, с допусками к финансовым ресурсам, то сейчас на первое место вышли проблемы трудовых ресурсов», - сказал он.

«Поскольку экономика России начала расти – в стране возник резкий дефицит кадров, плюс промышленный рост совпал с демографической ямой, о которой нас давно предупреждали», - отметил собеседник агентства.

Причём дефицит этот, по его словам, ощущается «практически во всех отраслях, по данным опроса Института экономики роста им. П.А. Столыпина, в сентябре прошлого года, например, дефицит кадров испытывали 54% компаний».

«Не хватает рабочего, производственного персонала, работников сферы обслуживания, продавцов, строителей. Рынку необходимы специалисты, производящие автомобили и другие транспортные средства, высококвалифицированные кадры в производстве электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий, специалисты на производствах кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и напитков», - подчеркнул уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей.

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