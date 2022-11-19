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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.22 13:40

Нас очень многое связывает, прежде всего – Севморпуть: губернаторы Андрей Чибис и Владимир Солодов подписали соглашение о сотрудничестве Мурманской области и Камчатского края

Мурманская область и Камчатский край будут сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах – соответствующее соглашение сегодня в столице Кольского Заполярья подписали главы регионов Андрей Чибис и Владимир Солодов. Делегация Камчатского края находится в Мурманской области с рабочим визитом.

«Нас очень многое связывает, прежде всего – Севморпуть. Мурманск – это его западные ворота, Петропавловск-Камчатский – восточные. Уже состоялись несколько рейсов по грузоперевозкам, это генеральные грузы, живой камчатский краб и рыбная продукция. Продолжим выстраивание логистической цепочки реальной загрузки Севморпути, реализацию других совместных проектов. Много общего с точки зрения подходов к развитию туризма как быстро растущей отрасли. Интересные проекты реализуются у нас и на Камчатке, более того, многие партнеры работают на обеих территориях. С точки зрения логистики и подходов к решению вопросов нас это очень объединяет. Также продолжится взаимодействие и обмен эффективными практиками в управлении», – отметил Андрей Чибис.  

Напомним, по поручению Президента России Андрей Чибис возглавил рабочую группу в Госсовете по развитию Арктической зоны РФ. Глава региона подчеркнул, что в этом направлении также запланировано тесное взаимодействие с Камчатским краем. 

«Это задача развития всей инфраструктуры Севморпути в преломлении к развитию субъектов РФ. Принципиально важно, чтобы проекты, которые сегодня мы реализуем в Арктике, в том числе логистические, подкреплялись кардинальным улучшением качества жизни людей. Задача, которая была поставлена Президентом – это аккумулирование лучших практик и предложений для всех институтов федерального уровня, чтобы мнение субъектов учитывалось. Я убежден, что с командой Камчатского края плодотворно будем работать, чтобы такие решения были приняты на основании предложений региональных властей», – уточнил глава Мурманской области. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Владимир Солодов отметил, что в Мурманской области и Камчатском крае схожие структуры экономики и задачи развития. 

«Мы внимательно следим за развитием Мурманской области и многие вещи, которые реализуются здесь, хотим тиражировать и у себя. У нас рыболовные регионы. Активное развитие связываем с логистикой, Севморпутем и транспортировкой углеводородов и водных биоресурсов. Символично, что камчатский краб снова возвращается на Камчатку, будучи выловленным в Мурманской области. Мурманская область сегодня – это лидер по развитию зимних видов туризма, он вызывает большой интерес – такая тенденция во всем мире. Важно, чтобы этот тренд на интерес к Северу и Арктике реализовывался во всей стране, в частности мы в восточной части России его также продвигаем. Еще нас объединяет роль стратегических форпостов безопасности – две главные базы подводных сил России находятся в наших регионах. Поэтому логично сотрудничество между нами, и мы договорились по конкретным направлениям его усиления», – сообщил губернатор Камчатского края. 

Владимир Солодов также уточнил, что в рамках ответного визита Камчатский край в ближайшее время будет ожидать молодёжную делегацию из Мурманской области на ключевых мероприятиях, посвящённых туризму и экологии, в том числе Всероссийском экологическом форуме. 

«Уверен, что участие ребят, которые занимаются научными исследованиями, практической реализацией экологических проектов, таких как «Чистая Арктика», даст толчок к их реализации и в восточной части Арктической зоны», – подчеркнул глава Камчатского края.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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