Нас в очередной раз будут приучать к раздельному накоплению бумаги, пластика, стекла

В рамках реализации российско-финляндского проекта «Устойчивое управление отходами» состоялся очередной онлайн-вебинар по вопросу организации муниципальной системы управления отходами в Финляндии. В качестве спикеров на международном мероприятии выступили представители различных отраслевых организаций, а также специалисты исследовательских центров. Участие в обсуждении поднятых тем приняли также сотрудники Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

В ходе онлайн-встречи освещались механизмы формирования экологичной системы обращения с отходами на территории Финляндии. Зарубежные коллеги отметили приоритетность построения экономики замкнутого цикла посредством рециклинга вторичных материальных ресурсов, а также минимизации экологического ущерба путем использования отходов в качестве альтернативного источника тепловой энергии и сокращения объёма отходов, размещаемого на полигонах. Большое внимание уделялось также вопросу организации раздельного сбора ТКО.

Как отметила руководитель отдела развития бизнеса компании «Honkajoki Oy Ltd.» Реетта Невала, внедрение раздельного сбора некоторых фракций отходов обеспечивает высокую степень повторного использования и переработки материалов, что само по себе может служить не только инструментом снижения загрязнения окружающей среды, но и нести экономические преимущества в долгосрочной перспективе.

Отметим, что в настоящее время правительством Мурманской области прорабатываются подходы к организации раздельного накопления ТКО в регионе, созданию необходимой коммунальной инфраструктуры, регулированию деятельности регионального оператора при осуществлении потребителями раздельного накопления ТКО. Так, с августа 2019 года в Полярных Зорях реализуется пилотный проект по раздельному накоплению бумаги, пластика, стекла. В ноябре 2020 года приобретено и размещено на существующих контейнерных площадках в ЗАТО г. Североморск 75 контейнеров для накопления пластика. С апреля 2021 года 16 контейнеров для накопления пластика размещены региональным оператором в жилом районе Росляково Мурманска. Аналогичные контейнеры для отбора пластика планируется установить на отдельных контейнерных площадках в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Кольском, Ловозерском и Терском районах в 2021 году.

Более того, уже в 2021 году на территории Мурманска, Колы и Мурмашей при поддержке правительства Мурманской области стартует проект «Бумажная помощь», в рамках которого планируется организовать сбор макулатуры в специально установленные на территории общественных пространств экомодули. Все денежные средства, вырученные от реализации собранных вторичных материальных ресурсов, будут направляться на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.