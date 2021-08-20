В Оленегорском районе запрещена любительская и спортивная охотаВ Мурманске запрещено движение всех видов транспорта по улице Воровского
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.08.21 15:00

Нас в очередной раз будут приучать к раздельному накоплению бумаги, пластика, стекла

В рамках реализации российско-финляндского проекта «Устойчивое управление отходами» состоялся очередной онлайн-вебинар по вопросу организации муниципальной системы управления отходами в Финляндии. В качестве спикеров на международном мероприятии выступили представители различных отраслевых организаций, а также специалисты исследовательских центров. Участие в обсуждении поднятых тем приняли также сотрудники Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

В ходе онлайн-встречи освещались механизмы формирования экологичной системы обращения с отходами на территории Финляндии. Зарубежные коллеги отметили приоритетность построения экономики замкнутого цикла посредством рециклинга вторичных материальных ресурсов, а также минимизации экологического ущерба путем использования отходов в качестве альтернативного источника тепловой энергии и сокращения объёма отходов, размещаемого на полигонах. Большое внимание уделялось также вопросу организации раздельного сбора ТКО.

Как отметила руководитель отдела развития бизнеса компании «Honkajoki Oy Ltd.» Реетта Невала, внедрение раздельного сбора некоторых фракций отходов обеспечивает высокую степень повторного использования и переработки материалов, что само по себе может служить не только инструментом снижения загрязнения окружающей среды, но и нести экономические преимущества в долгосрочной перспективе.

Отметим, что в настоящее время правительством Мурманской области прорабатываются подходы к организации раздельного накопления ТКО в регионе, созданию необходимой коммунальной инфраструктуры, регулированию деятельности регионального оператора при осуществлении потребителями раздельного накопления ТКО. Так, с августа 2019 года в Полярных Зорях реализуется пилотный проект по раздельному накоплению бумаги, пластика, стекла. В ноябре 2020 года приобретено и размещено на существующих контейнерных площадках в ЗАТО г. Североморск 75 контейнеров для накопления пластика. С апреля 2021 года 16 контейнеров для накопления пластика размещены региональным оператором в жилом районе Росляково Мурманска. Аналогичные контейнеры для отбора пластика планируется установить на отдельных контейнерных площадках в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Кольском, Ловозерском и Терском районах в 2021 году.

Более того, уже в 2021 году на территории Мурманска, Колы и Мурмашей при поддержке правительства Мурманской области стартует проект «Бумажная помощь», в рамках которого планируется организовать сбор макулатуры в специально установленные на территории общественных пространств экомодули. Все денежные средства, вырученные от реализации собранных вторичных материальных ресурсов, будут направляться на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Мир нанотехнологий». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост цен на топливо-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 25 копеек, доллар укрепился на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика