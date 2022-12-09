Нас ждут хоккейные выходные!

В областном центре продолжаются соревнования в рамках Кубка г. Мурманска 2022 года по хоккею с мячом среди мужских команд. В минувшую среду выступающая в турнире команда «Мурманский морской торговый порт» провела вторую игру в его рамках. На этот раз команда портовиков скрестила клюшки с ветеранами г. Мурманска. Капитан «ММТП», мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района № 2 АО «ММТП» Яков Красовский отметил, что обе команды играли с хорошим настроением, а хоккейная баталия получилась обоюдоострой, с обилием ярких голевых моментов.

«Мурманские ветераны хоккея с мячом – это признанные мастера с большим опытом. Их любовь и преданность к объединившему нас виду спорта вызывает неизменное уважение, а игры с ними всегда интересны и увлекательны», - сказал Яков Красовский.

На этот раз в хоккейном споре молодость взяла верх над опытом со счётом 18:8 в пользу команды портовиков. Следующую игру «ММТП» проведёт уже в воскресенье, 11 декабря, в 12.00 на стадионе «Строитель» с командой «Строитель».

А накануне, в субботу, 10 декабря, в 13.00 там же пройдёт очередной домашний матч в рамках XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге. Хоккейный клуб «Мурман» примет грозного соперника по турниру - красноярский «Енисей». Игра точно будет жаркой. Так что, до встречи на стадионе!

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250462%2Fwall-149919532_2869