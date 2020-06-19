Население русской Арктики за 15 лет сократилось почти на 300 тысяч человек

За последние 15 лет численность населения Арктической зоны России сократилась на 270 тысяч человек. В зарубежной части северных полярных земель численность жителей, напротив, выросла на 230 тысяч. Такие данные приводит телеграм-канал «Прохоров».

По информации @prokhorov11, ситуация на русском Севере складывается тревожная.

За период 1991–2019 гг. количество жителей Мурманской области сократилось на 37%, Воркуты — на 53%, Чукотского автономного округа — на 70%.

Однако на Американской Аляске, канадском Нунавуте и арктических землях Исландии наблюдается демографический рост.

В результате в руках иностранных конкурентов российских компаний сосредоточен ценнейший ресурс — работники, ориентированные на долгосрочную занятость, которые не нуждаются в акклиматизации. Грубо выражаясь, качество их труда не будет страдать от того, что нервная система не поспевает адаптироваться вслед за эндокринной, а организм в целом сходит с ума от нехватки солнечного света, скачков давления и температур.

В России же вахтовики, работающие на Севере из других регионов, очень часто меняют место работы и живут на Севере временно, чтобы накопить на «хорошую» жизнь на большой земле.

Вот и получается, что за счёт развития автохтонных поселений конкуренты России в борьбе за ресурсы Арктики получили существенное конкурентное преимущество.

Остается надеяться, что Москва сумеет в относительно короткие сроки исправить ситуацию. Однако это невозможно без внесения существенных корректив в модель пространственного развития российской арктической зоны, пишет muksun.fm.