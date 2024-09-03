Население стареет: мурманские работодатели стали чаще предлагать сотрудникам корпоративную пенсионную программу в качестве поддержки

Совместное исследование hh.ru и НПФ Эволюция свидетельствует о том, что в местные работодатели стали на 15% чаще указывать в условиях работы в качестве поддержки возрастных работников различные корпоративные пенсионные программы (КПП).

Так, за первое полугодие 2024 года региональные компании Мурманской области опубликовали более 1,5 тысячи вакансий, включающие корпоративную пенсионную программу как мотивирующую льготу в своих соц. пакетах. Это на 15% больше аналогичных показателей 2023 года.

Если рассматривать вакансии через призму профессиональных отраслей, то наибольшая динамика наблюдается в сфере PR и маркетинга. Именно тут число предложений с упоминанием пенсионных программ увеличилось в 8 раз! Также в лидерах — финансовая отрасль. В частности, речь идет о компаниях, которые занимаются управлением активами (рост почти в 5 раз). Также в промышленности — а именно в машиностроении (увеличение в 3 раза), в торговле — рост в 3 раза, нефтегазовой отрасли — в 2,9 раз, в лесной промышленности и деревообработке — в 2 раза.

В целом по стране число таких предложений с упоминанием корпоративной пенсионной программы по итогам первого полугодия превысило 61 тыс. Это на 4% больше, чем в первом полугодии 2023. В Москве работодатели стали предлагать работникам помощь по линии корпоративной пенсии на 25%. Сильнее всего взлетело число работодателей с предложениями корпоративной пенсии в Магаданской области (+114%), Ставропольском крае (+114%), в Тюменской области (+75%), Омской области (+63%). Также в список регионов-лидеров по РФ по росту предложений с корпоративной пенсией попала Карелия – в этом регионе работодатели стали на 50% чаще переводить работников на корпоративную пенсионную программу.

«Интересно, что среди регионов СЗФО есть и такие, где, наоборот, число вакансий у предложением корпоративной пенсии уменьшилось по сравнению с прошлым годом. И сильнее всего эта тенденция прослеживается в Новгородской, Псковской, Ленинградской области и Коми. Также отрицательный тренд наблюдается и в Калининградской области. В данном случае мы понимаем, что работодатели из этих регионов урезают такой вариант поддержки для возрастных работников и случиться это могло по разным причинам, одна из которых – финансовая невозможность подобной поддержки со стороны работодателей. Другая причина – более индивидуальный подход к заботе о работниках, когда они сами могут выбрать соц. бонусы», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Регион На сколько выросло число вакансий с предложением корпоративной пенсии за год Республика Карелия 50% Вологодская область 37% Санкт-Петербург 36% Мурманская область 15% Архангельская область 6% Калининградская область -3% Республика Коми -12% Ленинградская область -24% Псковская область -48% Новгородская область -49%

«Увеличение корпоративных пенсионных программ в соцпакетах работодателей в ряде регионов говорит о том, что российские компании все больше внимания уделяют заботе о финансовом будущем своих сотрудников. Согласно нашим данным, работодатели стали чаще предлагать бонус в виде корпоративной пенсии сотрудникам сферы сельского хозяйства, агрономам, работникам научных центров, инженерам, машинистам, операторам колл-центров. Переход бизнеса к такой социальной ответственности — позитивный знак не только для рынка труда, но и для всей пенсионной отрасли страны», — отметила генеральный директор НПФ Эволюция Елена Тетюнина.