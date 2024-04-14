«НаСевереШить»: прошёл первый день фестиваля «НаМОДнение»

В этом году заявки на участие в фестивале «НаМОДнение» подали более 300 молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды, моделей, парикмахеров и визажистов из Мурманска, Колы, Ковдора, Снежногорска, посёлка Мурмаши и Кольского района, а также из Республики Карелия и Санкт-Петербурга.

Вчера фестиваль проходил в Мурманской областном художественном музее: состоялись публичные конкурсные показы «Откровение», «ART-couture», «НаСевереШить» (новая конкурсная номинация, для дизайнеров старше 35 лет).

Сегодня состоится Гала-концерт, на котором объявят победителей фестиваля «НаМОДнение-2024», обладателя Гран-при, победителя регионального этапа XIV Международного контура «Русский силуэт» и обладателей поездки на стажировку у ведущих российских дизайнеров.

Напомним, за время существования фестиваля, который проводится с 2000 года в областном художественном музее, в нём приняли участие более 500 творческих коллективов из Мурманской области, России и ближнего зарубежья.

В 2023 году коллекции участников фестиваля были показаны на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, выставке-ярмарке «Придумано в Арктике» в Легкоатлетическом манеже Мурманска, а также на международном фестивале моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге и краевом фестивале «Студенческая весна» в Пермском крае.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273058%2Fwall-139605315_26439