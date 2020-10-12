Наш автор - среди лучших

9 октября в городе воинской славы Архангельске состоялось подведение итогов XIX Всероссийского конкурса «Патриот России – 2020» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания. Конкурс проводился Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Международным пресс-клубом при участии Министерства обороны РФ.

В номинации «Россия и мир» первое место и золотая медаль присуждены нашему постоянному автору Юрию Банько.

Напомним, в 2019 году он был удостоен золотой медали этого конкурса за первое место в номинации «Служу Отечеству».