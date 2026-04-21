«Наш долг — окружить заботой»: Андрей Чибис увеличил детям войны единовременную выплату к 9 Мая до 5 тысяч рублей

20 апреля на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о решении увеличить детям Великой Отечественной войны единовременную выплату ко Дню Победы.

«День Победы – один из самых значимых и важных праздников для всех нас. В этот день мы с особой теплотой и благодарностью вспоминаем героев, которые защитили нашу Родину, и всех, кто пережил те страшные годы, проявив невероятное мужество и силу духа. Наш долг — окружить их заботой и вниманием. В знак глубокого уважения к детям войны, на чью долю выпали тяжёлые испытания, мы приняли решение увеличить единовременную выплату ко Дню Победы до 5 тысяч рублей», - сообщил глава региона.