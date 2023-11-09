«Наш Джем»: Дом молодёжи приглашает на концерт

В Мурманске 12 ноября в 16.00 Дом молодёжи соберёт самую энергичную молодёжь города на площадке ТРК «Plazma» с программой «Наш Джем».

Гостей ждут танцы и домашняя атмосфера с танцевальными коллективами Мурманска, которые на протяжении полугода создавали и репетировали новые творческие номера.

Как сообщает администрация города Мурманска, разнообразная интерактивная программа включает зажигательные танцы в различных современных направлениях (хип-хоп, поинг, кей-поп).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26058&page=1