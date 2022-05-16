«Наш экипаж – одна семья» - женсовет Кольской флотилии Северного флота провёл фестиваль, посвящённый Международному дню семьи

15 мая в городе воинской славы Полярном в честь Международного дня семьи и грядущего 40-летия Кольской флотилии разнородных сил Северного флота состоялся фестиваль «Наш экипаж – одна семья», организованный женсоветами краснознамённого объединения и входящих в его состав соединений.

Жёны военнослужащих подготовили поздравительные творческие номера на тему суровых будней военной службы своих мужей и гарнизонной жизни семей.

Идейным вдохновителем и главным организатором фестиваля стала председатель женсовета Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Лариса Михайлова. В качестве почётных гостей были приглашены руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис и сенатор Федерального собрания России Татьяна Сахарова.

Каждую команду за выступление поблагодарили заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, командующий Кольской флотилии вице-адмирал Эдуард Михайлов и глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов. Они вручили победительницам каждой номинации дипломы, цветы и подарки.

Завершился праздник выступлением ансамбля песни и пляски Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, Кольская флотилия разнородных сил является крупнейшим объединением Северного флота. Она обеспечивает охрану и оборону назначенного водного района Баренцева моря и береговой линии Кольского полуострова. Ее воинские части и соединения дислоцируются в нескольких военных гарнизонах на территории Мурманской области. Главная база флотилии – город Полярный.

В состав объединения входят несколько соединений больших противолодочных кораблей, малых ракетных и противолодочных кораблей, а также тральщиков и подводных лодок, береговая ракетно-артиллерийская бригада и отряды специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

На основе кораблей Кольской флотилии сформирована арктическая группировка сил Северного флота, которая обеспечивает безопасность функционирования Северного морского пути.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421961@egNews