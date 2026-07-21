Наш «Импульс ПВО» против вражеских дронов

17 июля первый вице-премьер России Денис Мантуров провёл тематическую сессию, ключевой темой которой стало применение дронов-перехватчиков в зонально-объектовой системе ПВО. А ведь один из таких комплексов был создан уже дано, и, если бы их было больше, меньше ущерб был бы нанесён нашей стране, меньше воинов гибли бы в зоне СВО.

На фотографиях, дополняющих этот матиериал, виден внешний вид комплекса «Импульс ПВО» и дронов-перехватчиков «Ёлка». Странно, что руководители предприятий нефтегазового комплекса не закупили эти комплексы в достаточном количестве. Как говорится: скупой платит дважды.

На Санкт-Петербургском Международном газовом форуме 2025, который проходил с 7 по 10 октября прошлого года, в трёх выставочных залах конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и его пассаже были выставлены тысячи образцов техники и оборудования для нефтегазового комплекса, производимого отечественными предприятиями в рамках обеспечения технологической независимости. В конце крытой галереи пассажа, длина которого 540 метров, был выставлен необычный образец – автономный роботизированный комплекс противодействия БПЛА «Импульс-ПВО» и «Импульс-РЭР», возле которого всегда были посетители, в том числе, руководители крупных предприятий по переработке нефти и газа.

И это не случайно. В последнее время участились удары беспилотными летательными аппаратами ВСУ по энергетическим объектам России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям газохимии, что наносит большой ущерб нефтегазовой отрасли, приводит к уничтожению оборудования, человеческим жертвам, снижению объёмов поставок химической продукции, бензина и дизельного топлива.

«Импульс-ПВО» и «Импульс-РЭР» предназначены для противовоздушной обороны от беспилотных летательных аппаратов. Этот комплекс создали наши учёные, конструкторы, а воплотили в металл рабочие семи оборонных предприятий. С представителем завода-изготовителя РЛС этого комплекса, бывшим офицером Войск ПВО, которого будем называть «Полковник», в соответствии с его званием во время службы и в запасе, наша беседа началась с показа им видеоролика, на котором высокопоставленный чиновник, крайне внимательно относящийся к обеспечению безопасности вверенного ему региона, на полигоне, управляя дроном-перехватчиком этого комплекса сбивает прямым попаданием БПЛА-мишень.

Комплексные решения, представленные на этом стенде, уже спасают жизни наших воинов, гражданское население и объекты на нашей территории от ударов вражеских дронов. Естественно, тактико-технические характеристики РЛС и дронов-перехватчиков приведены не будут, как и названия заводов-изготовителей.

«Импульс» против БПЛА

Что представляет собой комплекс «Импульс ПВО». Важной особенностью станции является то, что она может быть использована гражданскими структурами в рамках местной ПВО для противовоздушной обороны важных промышленных объектов, критичной инфраструктуры. РЛС может использоваться в качестве дополнительного источника радиолокационной информации в общей системе ПВО Министерства обороны. Да и её габариты впечатляют: 1х1 метр и толщина не более 20 сантиметров.

Те системы, которые приняты на вооружение в ПВО Министерства обороны можно использовать только на территории воинской части или в зоне боевых действий. А жизнь показывает, что враг наносит удары по тыловым промышленным и инфраструктурным объектам, мирным городам и посёлкам. Ни одна страна в мире не способна создать систему ПВО, гарантированно обеспечивающую защиту всех объектов от ударов с воздуха.

Даже Израиль, площадь которого в 822 раза меньше площади России и в два раза меньше площади Московской области, не смог прикрыть свои города от ударов Ирана, боевиками ХАМАС и хуситами своим «Железным куполом», который, по сути, оказался и не таким уж железным, и не куполом.

В условиях развития таких средств нападения, как БПЛА, нужно параллельно с совершенствованием системы ПВО страны, создавать местную (объектовую) и рубежную ПВО.

Создание такой РЛС позволило формировать районы контроля воздушного пространства любой конфигурации, способного обнаруживать угрозы ударов БПЛА в режиме реального времени, информировать соответствующие структуры для оперативного реагирования. Такая РЛС легко интегрируется со средствами АСУ военного назначения, с цифровыми платформами управления беспилотными авиационными системами таких как «Небосвод», «Юпитер», «Синтез», АИС «Рубикон». Совместимость систем была отработана в ходе ежегодного научно-технологического интенсива «Архипелаг-2024» на острове Сахалин, по результатам которого в ряде регионов реализованы комплексные решения. Эта РЛС способна выполнять роль не только обнаружения, но и наведения дронов-перехватчиков.

РЛС обнаружения воздушных целей (ФАР) – не обслуживаемая, не вращаемая, принудительно не охлаждаемая, помехозащищенная, надёжная при долговечном использовании, обнаруживающая цели от микро-БПЛА до обычных аэродинамических воздушных целей.

Автор этих строк на экране видел, как РЛС обнаружила летящие объекты, автоматически классифицировала какая из них оказалась FPV-дроном, а какие остались птицами, которых оператор легко отсеял, оставив сопровождение БПЛА.

На сегодняшний день уже используется несколько сотен станций в полутора десятках субъектов РФ и более 200 комплексов в силовых структурах.

РЛС отлично интегрируется со средствами поражения: ЗПУ, средствами РЭБ, дронами-перехватчиками. Высокая степень коммутативности даёт возможность использовать РЛС, как стационарно, так и в мобильных комплексах. Один из таких комплексов и был представлен в пассаже «Экспоцентра» компанией ГУМИЧ РТК. На одной роботизированной гусеничной платформе расположена РЛС, средства радиотехнического контроля и РЭБ.

На второй гусеничной платформе расположены пусковые устройства с дронами-перехватчиками кинетического действия «Ёлка», которые не имеют взрывчатого вещества и уничтожают цель прямым попаданием. Отсутствие взрывчатых веществ - это ещё один фактор, способствующий использованию комплекса при защите гражданских объектов и обслуживании гражданским персоналом.

БПЛА-перехватчики «Ёлка» находятся в специальных пусковых контейнерах. Принцип наведения – пустил и забыл. Дрон сам найдёт цель и точным ударом поразит её. Четыре электромотора с пропеллерами разгоняют дрон-перехватчик до скорости, позволяющей эффективно работать по украинским БПЛА.

Роботизированная платформа имеет электропривод, аккумуляторы, которые подзаряжаются от бензогенератора. Управление комплексом удалённое, что актуально и для районов боевых действия, и для гражданской инфраструктуры.

Комплексное решение может быть развернуто, как в мобильном, так и в стационарном варианте, прикрывая конкретный объект от ударов БПЛА.

Дроны существенно влияют на ход военных действий

Беспилотными летательными аппаратами, как средствами разведки и нанесения ударов по противнику, развитые страны занимаются на протяжении всего ХХ и наиболее активно в ХХI веке. Наибольших успехов в создании БПЛА различных типов и назначения добились США, Англия, Израиль, Франция, Германия, Канада, Китай, Иран.

Интересен такой факт, свидетельствующий, что иногда обмен военными разработками наносит ущерб самой стране-разработчице. Одним из мировых лидеров беспилотной авиации является Израиль. Его разработками, доказавшими свою эффективность при боевом применении против ПВО и военных объектов Ливана, Египта, Сирии и для нанесения ударов по террористическим группировкам, пользуются не менее двух десятков стран. В 1982 году БПЛА успешно использовались Израилем в ходе операции по разгрому сирийской группировки ПВО в Ливане, в долине Бекаа. В середине 1990-х годов Израиль продал КНР партию многоцелевых дронов-камикадзе «Harpy NG» и техническую документацию для их производства. Китай поделился этими технологиями с Ираном, где на основе этих разработок был создан БПЛА «HESA Shahed 136», который теперь активно используется Ираном для нанесения ударов по Израилю.

БПЛА активно использовались американцами во время войны во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане, для борьбы с терроризмом в Пакистане, Йемене, для ведения разведки.

В ХХI веке технологии в создании БПЛА достигли такого уровня, что перевернули представление о формах и методах ведения войны.

То, что страны НАТО использовали для ведения разведки вдоль границ России БПЛА, не особенно волновало простых россиян. Это была забота и головная боль воинов противовоздушной обороны. Ситуация изменилась, когда россияне осенью 2020 года на телеэкранах увидели, как Азербайджан в ходе операции «Железный кулак» используя израильские БПЛА «IAI Harop», «Sky Striker» и турецкий «Bayraktar TB-2» уничтожают боевую технику в Нагорном Карабахе.

В ходе СВО украинские вооружённые силы также активно стали применять БПЛА не только на передовой, но и для ударов по гражданским объектам в глубине территории России, избрав в качестве приоритетных целей города, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия нефте- и газохимии, объекты энергетики.

В ходе СВО применение БПЛА с обеих сторон приобрело беспрецедентный массовый характер. Они используются для ведения разведки, целеуказания и наведения, поражения военных объектов. При минимальной стоимости БПЛА могут наносить огромный ущерб, исчисляемый миллионами долларов.

ВСУ используют как гражданские БПЛА, модернизированные для военных целей, так и ударные БПЛА иностранных фирм и собственной разработки.

Если до середины 2022 года 25% БПЛА самолётного типа в украинской армии были импортные, то уже в 2023 году было принято на вооружение 28 собственных разработок, из них 9 моделей дронов-камикадзе, в том числе 3 самолётного типа и шесть моделей FPV-дронов. Созданы в Украине и БПЛА, имеющие дальность полёта более тысячи километров.

Со всеми этими типами БПЛА в зоне СВО российские войска научились бороться, уничтожая беспилотники всеми видами систем ПВО и стрелковым оружием, используя системы РЭБ, нарушая управление дронами и глуша GPS-сигналы. Для уничтожения FPV-дронов используются охотничьи ружья, стреляющие дробью и картечью, а также специальными патронными сетками «Перехват» и КС 12х76 миллиметров.

Появились кадры использования и боевого лазера проекта «Посох» при уничтожения украинского дрона-камикадзе FP-1. Привлекаются к уничтожению вражеских дронов и истребительная авиация, и боевые вертолёты, и дроны-перехватчики.

Высокую эффективность в борьбе с БПЛА и другими воздушными целями показывают ПЗРК «Верба», «Игла», зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», «Оса», ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь-С1», «Тунгуска». Для уничтожения более сложных, опасных, высотных и скоростных целей используются ЗРК «Бук», С-300 и С-400. Они же прикрывают важнейшие промышленные, военных объекты и административные центры страны.

С учётом массового применения БПЛА проведена модернизация комплекса «Панцирь», который получил название «Панцирь-СМД». Он получил на вооружение или 12 дальнобойных ракет 57Э6-е, или 48 противодроновых ракет ТКБ-1055.

Используют воины в зоне СВО и мобильные группы, вооружённые не только стрелковым оружием - автоматами и снайперскими винтовками, но и крупнокалиберными пулемётами, артиллерийской установкой ЗУ-23.

В ежедневных информационных сообщениях СМИ говорится о десятках сбитых дронов, но, появляются сообщения и об успешных атаках украинскими дронами гражданских объектов и промышленных предприятий. Причина здесь кроется в том, что слишком сложно создать систему ПВО, которая прикрыла бы огромную территорию России от ударов с воздуха, поставить возле каждого промышленного объекта хотя бы один «Панцирь-С1» или «Панцирь-СМД». В связи с этим на первый план выходит вопрос создания очаговой (в районах критически-важной инфраструктуры) местной ПВО.

Свои решение данной проблемы предложили несколько производителей, а компания ГУМИЧ РТК, объединившая их решения в автономный роботизированный комплекс противодействия БПЛА.

Юрий БАНЬКО.

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