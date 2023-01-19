Наш кошелёк: репчатый лук и свежая белокочанная капуста подорожали, а сахарный песок и картофель стали дешевле

В Магазинах Мурманской области с 10 по 16 января текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на репчатый лук (на 5,0%), свежую белокочанную капусту (на 4,9), морковь (на 3,0), яблоки (на 2,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время снизились цены на сахарный песок (на 4,5%), картофель (на 3,8), гречневую крупу (на 1,2%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в это время, по данным Росстата, потребительские цены в России повысились на 0,15%. За неделю 1 по 9 января цены повысились на 0,24%. С начала января цены выросли на 0,39%.

В январе 2022 года цены повысились на 0,99%.

Среднесуточный рост цен с начала января составил 0,024%.

С 10 по 16 января 2023 г. выросли цены: на консервы овощные для детского питания и водку - на 0,5%, консервы мясные для детского питания, маргарин, печенье, чай черный - на 0,3%, говядину, сметану, соль поваренную - на 0,2%, баранину, консервы фруктово-ягодные и смеси сухие молочные для детского питания, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,0%.

В то же время снизились цены: на колбасы полукопченые и варено-копченые - на 1,1%, крупу гречневую - на 1,0%, колбасы вареные - на 0,8%, макаронные изделия - на 0,6%, пшено - на 0,5%, муку пшеничную и вермишель - на 0,4%, яйца куриные и сахар-песок - на 0,3%, сосиски, сардельки - на 0,2%, мясо кур, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, рис - на 0,1%.

Цены на крупу гречневую в 61 субъекте Российской Федерации снизились на 0,1-5,6%. В 11 субъектах цены не изменились. В 13 субъектах крупа гречневая стала дороже на 0,1-4,5%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: ренгалин - на 1,1%, корвалол - на 0,5%, нимесулид и поливитамины - на 0,4%, комбинированные анальгетики - на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и эргоферон - на 0,2%. Цены на левомеколь снизились на 0,6%, валидол - на 0,3%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы и смартфоны - на 2,4%, телевизоры - на 2,2%, колготки женские - на 0,5%, кроссовки для детей - на 0,3%, сигареты с фильтром - на 0,2%, футболки детские, кроссовки для взрослых, шампуни - на 0,1%.

Цены на доски обрезные снизились на 0,7%, плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,2%, легковые автомобили отечественные, спортивные костюмы для детей - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,2%.

Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России увеличились на 1,4%, городском автобусе и трамвае - на 0,5%.

Плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов увеличилась в среднем по России на 0,4%.

Средняя стоимость проживания в гостиницах 4-5 выросла на 0,8%, путевок в санатории - на 0,4%. Средняя стоимость проживания в гостиницах 1 и мотелях, а также путевок в дома отдыха, пансионаты снизилась на 0,2%, проживания в гостиницах 3 - на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожали: мойка легкового автомобиля - на 0,7%, стрижка модельная в женском зале - на 0,2%, ремонт телевизоров и стрижка модельная в мужском зале - на 0,1%.

Стоимость полёта в салоне экономического класса самолёта уменьшилась на 6,3%.