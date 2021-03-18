Наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины – Владимир Путин

Сегодня Президент РФ Владимир Путин выступил на праздничном мероприятии в Лужниках в рамках проведения Дней Крыма в Москве.

«Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации, - отметил Владимир Владимирович в своём приветственном выступлении. - Но это ещё и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остаётся самой большой по территории страной в мире».

Глава государства напомнил, что «результат референдума 2014 года – ещё не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Он ещё заключается в том, что мы ещё раз ясно, чётко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины».

«И поэтому я знаю, конечно, аудиторию, в которой нахожусь, знаю ответ на вопрос, который сейчас хотел бы задать, но не могу отказать себе в удовольствии задать этот вопрос, а вам не могу отказать в удовольствии ответить на него утвердительно. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте: мы любим Россию?», – задал важный вопрос многотысячной аудитории Владимир Путин.

- Да! – откликнулись участники торжественного мероприятия.

- Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач, - сказал в заключении Владимир Владимирович. - Мы многое сделали, но многое ещё предстоит сделать в России в целом и по развитию Крыма и Севастополя. Мы это понимаем. Но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе!