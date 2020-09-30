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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.20 09:45

Наш регион обладает рядом уникальных достопримечательностей, привлекающих путешественников

Наш регион обладает рядом уникальных достопримечательностей, привлекающих путешественников

Мурманская область благодаря своей уникальной природе и климату имеет все основания для развития горнолыжного, рыболовного, культурно-познавательного, экологического и других видов туризма. Регион обладает рядом уникальных достопримечательностей, привлекающих путешественников. Туристические ресурсы Кольского Заполярья в 2019 году насчитывали 138 объектов культурного и археологического наследия, 75 учреждений культурно-досугового типа, 12 музеев и других объектов туриндустрии.

В прошлом году на территории Мурманской области принимали гостей 163 коллективных средства размещения, среди которых 110 гостиниц и аналогичных средств размещения, 8 санаторно-курортных организаций, 27 организаций отдыха и 18 туристских баз. В их номерном фонде, рассчитанном примерно на 4 тысячи мест, в течение года было размещено около 320 тысяч человек. 

В Мурманской области в 2019 году действовали 79 туристских фирм (в 2018 году – 85), населению реализовано более 15,7 тысячи турпакетов на сумму более 1,8 млрд. рублей. В среднем стоимость одного турпакета составила 117 тысяч рублей. Для россиян средняя стоимость тура сложилась в размере 107 тысяч рублей, в том числе по стране – 110 тысяч рублей, за рубеж – 106 тысяч рублей. Для иностранцев, путешествующих по России, средний тур обошёлся в 235 тысяч рублей.

Как сообщает  Т.С. Куликова, заместитель руководителя Мурманскстата,  в Мурманской области в 2019 году было принято почти 3,5 тысячи иностранных граждан (примерно на уровне 2018 года). Наиболее активно наш регион посещали туристы из Китая – 56 процентов от всех посетивших регион иностранцев, Таиланда (13 процентов) и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии (9 процентов).

Турфирмами, действующими в стране, в Мурманскую область были отправлены 9,2 тысячи граждан России. Туроператоры чаще направляли туристов из Ленинградской области (59 процентов от всех приехавших российских туристов), а также Москвы и Санкт-Петербурга (соответственно 7 и 5 процентов).

В 2019 году турпоток из области увеличился по сравнению с 2018 годом на 13 процентов, что связано с упрощением визового режима и других факторов. Большая часть российских граждан – 79 процентов от общего числа отправленных турфирмами российских туристов – предпочитали отдых за рубежом. Каждый второй путешественник, выехавший за границу, посетил курорты Турции. Популярными направлениями также были Таиланд (9 процентов) и Тунис (7 процентов).

В туры по другим регионам страны из Мурманской области отправился каждый седьмой российский турист, выехавший по путёвке. Традиционно повышенным спросом у северян пользовались курорты Краснодарского края (37 процентов от общего числа путешествующих по России). В Республике Крым отдохнули 16 процентов северян, достопримечательности Санкт-Петербурга посетили 4 процента.

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