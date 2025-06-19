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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 10:15

«Наш регион прочувствовал санкционное давление именно в 2024 году», - Ирина Просоленко

17 июня состоялось очередное заседание комитета областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. В нём приняли участие депутаты, руководители профильных министерств региона, Контрольно-счётной палаты области. В центре внимания парламентариев – проект закона об исполнении областного бюджета за 2024 год. Рассмотрению законопроекта предшествовали общественные обсуждения, в которых приняли участие муниципальные образования, общественность.

На заседании прозвучало, что в течение 2024 года исполнение областного бюджета осуществлялось на фоне сохранения напряжённой геополитической ситуации в мире и в условиях беспрецедентного санкционного давления, отразившегося на экономической ситуации в регионе, в том числе на объёмах налоговых и неналоговых поступлений в казну. Доходная часть была исполнена в объёме 121,3 млрд рублей – на 94,1% от плановых показателей. Снижение поступлений составило 7,7 млрд рублей, что связано недополучением налога на прибыль предприятий. Расходная часть бюджета исполнена в объёме 154, 3 млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей, или на 2,3%, меньше уточнённых бюджетных назначений. Дефицит бюджета предложено утвердить в сумме 33 млрд рублей.

- Наш регион прочувствовал санкционное давление именно в 2024 году, - прокомментировала итоги обсуждения Ирина Просоленко. - Наши крупные градообразующие компании недополучили доходы, а значит и областной бюджет налоги на прибыль предприятий. Но, несмотря на это, все социальные обязательства, которые были приняты и утверждены законом об областном бюджете, исполнены в полном объеме. Говоря о госдолге области, следует учитывать, что еще в конце 2023 года правительство РФ предоставило регионам право увеличить дефицит своих бюджетов и направить эти денежные средства на реализацию национальных проектов и исполнение социальных обязательств перед гражданами. Конечно, у депутатов есть вопросы к исполнению бюджета. Мы все хотим видеть в нём положительные цифры. Но, при всей сложной экономической ситуации в стране, наш регион продолжает развиваться, реализуя стратегический план «На Север – жить». Подчеркну, что ни одна госпрограмма не приостановлена, несмотря на финансовые сложности. Правительство Мурманской области под руководством губернатора работают с полной самоотдачей. Мы видим улучшения даже в самых маленьких населённых пунктах, не говоря о больших городах.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32780/

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