Наш регион в числе лидеров: более 10,5 тысячи жителей Мурманской области приняли участие во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности

Подведены итоги восьмого Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности, который проходил в октябре 2025 года. Из Мурманской области к нему присоединилось свыше 10,5 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось на 74%.

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, тестирование проходили и взрослые, и школьники. Большинство – 7,6 тысячи северян успешно справились с заданиями. По качеству ответов, а также по проценту принявших участие в зачёте от численности населения региона, Мурманская область – в числе лидеров Северо-Запада.

«Как и в прошлые годы, участвовать в зачёте можно было как индивидуально, так и всей семьей. Этой осенью из нашего региона свои финансовые знания в ходе зачёта проверили 405 семейных команд. Почти 70% из них продемонстрировали высокие результаты и доказали, что разбираются в денежных темах. Все участники получили именные сертификаты, а те, кто где-то ошибся – обратную связь с персональными рекомендациями, которые помогут им устранить пробелы в знаниях», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Всего в онлайн-зачёте по финансовой грамотности участвовали свыше 2,3 млн человек и более 100 тысяч семейных команд со всей страны. Взрослым лучше всего дались темы «Начинаю инвестировать», «Коплю на финансовую цель» и «Беру взаймы». Сложнее других оказались вопросы об открытии собственного дела и о пенсионных накоплениях. Школьники средних и старших классов увереннее всего выполнили задания по противодействию финансовому мошенничеству и цифровой безопасности. Труднее им дались вопросы об инвестировании, страховании и банковских продуктах.

Результаты зачёта помогают Банку России определять проблемные направления в области финансовых знаний и сфокусировать усилия на этих темах. Информация о следующем зачёте будет опубликована на сайте проекта.