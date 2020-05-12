Наш регион вымирает, но коронавирус тут ни при чём

Как сообщает Мурманскстат, численность населения Мурманской области на 1 марта 2020 года составила 740,8 тысячи человек и уменьшилась с начала текущего года на 0,6 тысячи человек (на 0,1%).

В январе-феврале этого года в нашем регионе умерли 1515 северян (около 25 человек в день), что на 21 человека больше показателей прошлого года (в 2019 году – 1494 чел.). Чаще всего наши земляки уходили в мир иной из-за болезней системы кровообращения, ишемической болезни сердца, цереброваскулярных болезней и новообразований. Отметим, что от болезней органов дыхания за январь-февраль этого года скончались 24 человека, а от пневмонии 12, что на 1 и 2 человека соответственно больше, чем в этот же период 2019 года.

За первые два месяца этого года родились 1074 малыша, что 41 юного северянина больше, чем за тоже время 2019 года (1033 чел.).

Естественная убыль за январь-февраль этого года составила 441 человек.

За первые два месяца 2020 года в Мурманскую область прибыли 4951 человек (за этот же период 2019 года – 5469 чел.). А выехали с Кольского полуострова 5086 человек (за этот же период 2019 года – 5380 чел.). Миграционное снижение за два первых месяца текущего года составило 135 человек.