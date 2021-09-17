На территории Мурманской области уже второй месяц реализуется программа «Арктический гектар», которая даёт возможность жителям нашего региона выбрать и получить в упрощенном порядке в безвозмездное пользование участок в арктической зоне площадью до гектара на каждого члена семьи для строительства дома или любой предпринимательской деятельности.

Уже в самом начале действия программы земли в Мурманской области пользовались большим спросом. Ведь Мурманск является одним из самых инфраструктурно развитых северных городов. По состоянию на 15 сентября через сервис «Надальнийвостокрф» подано более 2000 заявок на предоставление земельных участков в нашем регионе. Люди обращаются как индивидуально, так и направляют коллективные заявки.

Уполномоченными органами приняты положительные решения уже более чем по 550 участкам – документы направлены в регистрирующий орган для осуществления учетно-регистрационных действий. 358 договоров безвозмездного пользования уже направлены людям для подписания. Огромным спросом пользуются земли в Кольском районе, который особенно популярен для индивидуального жилищного строительства

Согласно данным Управления Росреестра по Мурманской области в рамках программы поставлено на учет 537 участков и зарегистрировано 19 договоров безвозмездного пользования. Сроки проведения регистрационных действий сокращены по максимуму – в течение 2-3 дней.

«Наш регион является лидером по спросу на арктические земли, - отмечает и.о. начальника отдела регистрации прав, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области Лилия Федотова, - по данным ФИС «Надальнийвосток.рф», уже 22 гражданина получили участки в Арктической зоне и 19 из них - жители Мурманской области».

Региональный Росреестр обращает внимание, что первые полгода получить землю в Мурманской области в рамках программы «Арктический гектар» могут только жители региона, которые имеют постоянную регистрацию по месту жительства. И только после 1 февраля любой россиянин сможет подать заявку на получение арктического гектара в Мурманской области.