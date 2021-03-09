«Наш Север» - тема «Коронавирус» у северян переместилась на третье место

С 27 февраля по 6 марта Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 2397 обращений от северян на портале «Наш Север» и в соцсетях. Об этом сообщила на оперативном совещании заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова. На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Неубранный снег» (60%), на втором – «Мусор/Свалки/ТКО» (15%), на третьем – тема «Коронавирус» (12%), далее идут проблемы «ЖКХ» (10%) и «Образование» (2%).

Неблагоприятные погодные условия привели к росту жалоб на нерасчищенные дворы. Отсутствие возможности подъехать к контейнерным площадкам привело к скоплению мусора и росту недовольства северян.

«Пик по количеству поступивших сообщений о неубранном снеге пришёлся на 3 марта, когда за сутки было получено 497 обращений. К концу недели их число значительно снизилось благодаря усиленной работе по расчистке», – пояснила Александра Никипелова.

Северяне сообщали конкретную информацию о неочищенных от снега дворах, дорогах, а также переполненных мусорных контейнерах, по ней был подготовлен сводный адресный перечень для оперативного реагирования и фиксирования факта решения каждой проблемы.

Наибольшее число сообщений поступило из Мурманска, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск. На конец дня 5 марта было зафиксировано 494 сообщения по конкретным адресам, 273 из которых – решены.

Кроме того, проведен выездной контроль по 81 адресу из списка незакрытых сообщений. Неудовлетворительное состояние зафиксировано по 10 адресам, соответствующая информация передана ответственным лицам.

Тема «Коронавирус» представлена вопросами, связанными с вакцинацией (99%). Практически все обращения связаны с записью в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «ЖКХ» чаще всего жители жаловались на ненадлежащее качество или отсутствие отопления, плохое качество воды, неубранные подъезды.

В блоке «Образование» сообщения связаны с качеством питания. Поводом рассказать, что детей, по мнению родителей, кормят невкусно, стал приезд Константина Ивлева в Заполярье. Губернатор региона Андрей Чибис поручил министру образования взять на контроль и перепроверить информацию.

Также глава региона поблагодарил ЦУР за жёсткий контроль над ситуацией по уборке улиц населенных пунктов от снега и взаимодействие с оперативным штабом.

«Просьба также продолжать за этим следить и доклады по количеству единиц техники и убранных дворов тоже внимательно перепроверять, чтобы количество техники, которое декларируют главы администраций, совпадало с тем, что мы видим в системе мониторинга уборочной техники», – заключил Андрей Чибис.