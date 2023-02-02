Наш земляк - участник СВО на Украине награждён орденом Мужества

Как сообщает Мурманскстат, сын Глазовой Татьяны Ивановны, специалиста регионального статистического ведомства в Терском районе, – Михаил удостоен государственной награды Российской Федерации ордена Мужества за отвагу и героизм, проявленные в ходе боевых действий на Украине.

Как пишет vk.com/im?peers, старший оператор противотанковой управляемой ракеты мотострелковой части объединённого стратегического командования «Север» был направлен в распоряжение российских войск на левый берег Днепра, где в сентябре 2022 года геройски отражал натиск ВСУ. В одном из сражений Михаил получил тяжёлое ранение, не покинул поля боя и выполнил поставленную задачу до конца.

Военнослужащий был направлен в Центральный клинический военный госпиталь имени А. Вишневского, где врачи вели упорную борьбу за его жизнь и здоровье. Михаил прошёл длительное лечение, затем – курс реабилитации и с 15 января этого года продолжил воинскую службу в своей части в Мурманской области.

В новом году в жизни семьи произошло ещё одно значимое событие – 25 января у Михаила и его супруги родился сын Макар.

Фото: https://vk.com/im?peers=c11&sel=63726350&z=photo-188169427_457240018%2Falbum-188169427_00%2Frev