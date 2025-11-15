Наш земляк Павел Самусенко завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по плаванию

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. Спортсмен из Мурманской области Павел Самусенко завоевал «серебро» на дистанции 100 метров на спине и стал бронзовым призёром на дистанции 50 метров на спине с личным рекордом.

В заключительный день соревнований прошло награждение 10 сильнейших пловцов среди мужчин и 10 лучших женщин по сумме двух дистанций на 50 метров и на 25 метров, где наш земляк занял четвёртое место.

Павел Самусенко тренируется в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва Мурманска у Екатерины Лебедик.

Фото (Федерация водных видов спорта России): https://gov-murman.ru/info/news/557063/#&gid=1&pid=4