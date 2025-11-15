Ненастье ушло, в Мурманске 16 ноября зажгут огни на главной новогодней ёлкеМир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.11.25 15:00

Наш земляк Павел Самусенко завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по плаванию

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. Спортсмен из Мурманской области Павел Самусенко завоевал «серебро» на дистанции 100 метров на спине и стал бронзовым призёром на дистанции 50 метров на спине с личным рекордом.

В заключительный день соревнований прошло награждение 10 сильнейших пловцов среди мужчин и 10 лучших женщин по сумме двух дистанций на 50 метров и на 25 метров, где наш земляк занял четвёртое место.

Павел Самусенко тренируется в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва Мурманска у Екатерины Лебедик.

 

 

 

Фото (Федерация водных видов спорта России): https://gov-murman.ru/info/news/557063/#&gid=1&pid=4      

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире21:30«Осенью 41-го». Художественный фильм (16+)23:10«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)23:35«Индийские каникулы». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар вырос почти на 53 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»