«Наша цель — чтобы врач был доволен своей работой, а пациент мог получить помощь в установленные сроки»: состоялось итоговое заседание коллегии Министерства здравоохранения

В Мурманске состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Мурманской области, на котором подвели итоги работы системы здравоохранения региона за 2025 год и определили ключевые задачи на среднесрочную перспективу. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что система здравоохранения Мурманской области сегодня демонстрирует высокие результаты на федеральном уровне. По оценке Минздрава России регион вошёл в число 15 лучших субъектов страны по эффективности работы медицинской системы.

«Если брать медицинские показатели — количество сохранённых жизней, ожидаемую продолжительность жизни, — система здравоохранения Мурманской области находится среди лидеров по стране. Но есть и проблемы, которые пока сохраняются», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил в своём докладе заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, в 2025 году в регионе удалось достичь исторических минимумов сразу по четырём социально значимым заболеваниям — ишемической болезни сердца, пневмонии, туберкулёзу и злокачественным новообразованиям.

Кроме того, значительно снизилась летальность. Одногодичная летальность онкологических пациентов сократилась на 23%, больничная летальность от инфарктов — почти на 9%, от инсультов — на 9,5%.

Одним из ключевых факторов стала эффективность работы скорой медицинской помощи. По данным Агентства стратегических инициатив, в Мурманской области бригады прибывают вовремя в 96% случаев — это один из лучших показателей в стране.

На коллегии также подвели итоги масштабной модернизации отрасли. За последние семь лет на развитие здравоохранения в Мурманской области направлено более 88 миллиардов рублей. В регионе отремонтировано 59 объектов здравоохранения, включая 20 поликлиник, созданы 13 амбулаторий и 20 ФАПов.

Продолжается развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Врачи региона активно внедряют современные методы лечения, включая эндоваскулярные операции, лапароскопию и нейромониторинг. По уровню торакальной хирургии Мурманская область входит в число лучших регионов России.

Отдельно на коллегии обсудили планы на 2026 год. На закупку нового медицинского оборудования уже предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей. Средства направят на оснащение детской областной больницы, перинатального центра и Североморской ЦРБ, а также на развитие новых центров здорового долголетия.

«Наша цель — чтобы врач был доволен своей работой, а пациент мог получить необходимую помощь и обследование в установленные сроки. Задача непростая, но работа ведётся. И сегодня мы детально проговорили, что именно необходимо сделать. Держим это на контроле», — подчеркнул Андрей Чибис.

Также в рамках коллегии губернатор вручил Благодарности и Благодарственные письма медицинским работникам региона за высокий профессионализм и вклад в развитие здравоохранения Мурманской области.

 

 

