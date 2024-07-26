Наша цель – сделать Мурманскую область одним из самых комфортных регионов России для работы кинобизнеса - заместитель губернатора Елена Дягилева

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре управления регионом заместитель губернатора Елена Дягилева провела заседание кинокомиссии, посвящённое программе «Зелёный экран», а также другим инициативам, призванным развивать креативную экономику Мурманской области. Участниками обсуждения стали министр культуры Ольга Обухова, председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев, а также депутат облдумы Евгений Никора.

«Красота Севера и его самобытность вкупе с комплексом мер по развитию креативной экономики привлекает в наш регион всё больше деятелей киноиндустрии. И, конечно, работа в этом направлении будет продолжена. Наша цель – сделать Мурманскую область одним из самых комфортных регионов России для работы кинобизнеса. Но, с другой стороны, это существенно увеличивает техногенную нагрузку на хрупкую природу Арктики. Поэтому по поручению губернатора Андрея Чибиса мы первыми в стране разрабатываем уникальный механизм продвижение съёмок экологически устойчивым способом», – подчеркнула вице-губернатор.

Елена Дягилева напомнила, что регион – пионер в организации локейшн-туров. На сегодняшний день пять мероприятий позволили показать регион 67 представителям индустрии. И, как уточнила вице-губернатор, мера показала действенность и пролонгированный эффект. Так, после успешной реализации нескольких проектов, команда «Art Pictures Vision» вернулась на Кольский полуостров, чтобы снять эпизоды сериала «Челюскин. Первые». Локейшн-туры, система рибейтов и другие механизмы за пять лет обеспечили прирост числа кинопроектов, реализуемых в нашем регионе, на 525%. При этом объём затрат компаний, которые работали у нас, уже достиг отметки почти в 170 миллионов рублей.

Напомним, решение о разработке и внедрении уникальной для России программы «Зелёный экран» было принято губернатором Андреем Чибисом в прошлом году. На полях Петербургского международного экономического форума глава региона и исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова заключили соглашение о сотрудничестве в реализации данной инициативы. В рамках заседания кинокомиссии руководитель Центра развития кинопроизводства Светлана Солдатова представила концепцию и детали программы, которая планируется к запуску в ближайшее время.

Цель «Зелёного экрана» – поощрить съёмочные группы, использующие экологичный подход к работе в условиях хрупкой арктической природы. В разработке проекта принимали участие не только Центр развития кинопроизводства, но и эксперты из региональных министерств культуры и природы. Презентуя инициативу, Светлана Солдатова отметила, что уже созданы рекомендации по «зелёным» съёмкам, а также уникальный калькулятор углеродного слоя. В перспективе – запуск конкурса «Зелёный экран», по итогам которого будут награждены съёмочные группы кинофильмов и ТВ-шоу, а также блогеры, которые создают видеоконтент в регионе экологически устойчивым способом. Отметим, что идея поощрения ответственного отношения к природе Мурманской области зародилась во время проведения фестивалей «Северный характер: Green screen», посвящённых экологическому кино и пропаганде бережного отношения к окружающей среде.

«Цель – не только оценить величину углеродного следа, но и запустить механизм взаимодействия кинематографистов, желающих снимать в Арктическом регионе, и локального бизнес сообщества. Прежде всего для того, чтобы предложить киногруппам альтернативные объекты и технические средства на территориях, где проводятся съёмки. Это сократит количество ввозимого оборудования, монтажа и демонтажа декораций», – сообщила Елена Дягилева.

Говоря о дальнейшем развитии киноиндустрии, Светлана Солдатова отметила, что опыт Мурманской области в сфере поддержке и развития кинопроизводства перенимают другие субъекты страны. Так, существенно возросло количество регионов, которые проводят ознакомительные кинотуры, предоставляют рибейты, организуют специальные центры для развития индустрии.

Отметим, что на сегодняшний день в рамках реализации плана «На Севере – жить» в Мурманской области внедрён комплекс мер материальной и консультативной поддержки съемочных групп, а также проводится большое число мероприятий. Так, по словам руководителя Центра развития кинопроизводства Светланы Солдатовой, более 200 северян уже получили профессиональные навыки и образование в отрасли кино и готовы работать на профессиональных съемочных площадках, в учреждениях культуры работают пользующиеся высоким спросом кружки кинолюбителей и творческие объединения, растет число частных киностудий.

В ходе заседания отметили, что вместе с большим числом короткометражных и полнометражных фильмов, сериалов в Териберке, Мурманске, Никеле, Мончегорске, Терском берегу и на других живописных местах существенно увеличивается доля рекламных роликов, телепроектов и видеоблогов, что позитивно сказывается на имидже региона и его туристической привлекательности.

Как напоминает региональное Министерство информационной политики, меры продвижения и развития киноиндустрии предлагались и на отраслевых стратегических сессиях, посвященных обновлению регионального плана «На Севере – Жить». Ряд инициатив, способствующих повышению спроса на создание фильмов в декорациях Кольского Севера, по итогам обсуждений будет включён в окончательную редакцию главного стратегического документа Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/