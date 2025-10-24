Страховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахованияМЕТАЛЛОПРОКАТ АЛМАТЫ: ЦЕНЫ НОВОСТИ И СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
«Наша цель заключается в полноценной победе на выборах в Государственную Думу»: «Единая Россия» провела заседание федерального совета первичных отделений партии

По итогам Года первичных отделений «Единая Россия» приняла ряд важных решений. Прежде всего — о форматах содействия и повышения эффективности работы первичек, их помощи жителям, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Председатель «ЕР» сделал особый акцент на важности налаживания взаимодействия всех партийных структур в преддверии масштабной думской кампании.

«Наша цель заключается в полноценной победе на выборах в Государственную Думу. У нас есть все шансы, все возможности, самое главное — люди, которые способны это сделать, наши товарищи, которые будут участвовать в выборах. Эта работа сейчас разворачивается. Ну, и активная электоральная работа «на земле». Я уверен, что и по итогам сегодняшнего обсуждения ваша работа станет эффективнее. И это — одна из составляющих нашей будущей победы», — резюмировал он.

Секретари первичек представили Дмитрию Медведеву лучшие практики работы на местах.

По мнению участника совещания, секретаря первичного отделения №7 Кировского местного отделения партии Антона Трушенко, состоявшийся обмен лучшими практиками очень полезен для масштабирования и организации работы с наказами избирателей.

«Среди них – создание ТОСов на базе первичек, что позволяет участвовать в муниципальных и региональных конкурсах, выигрывать президентские гранты. Достаточно актуально звучат идеи об укрупнении первичек в соответствии с муниципальной реформой и развитии института наставничества. Кроме того, председатель партии сообщил, что «Единая Россия» запустит обучающий онлайн-курс для секретарей первичных отделений партии. Он стартует на базе Высшей партийной школы по запросам самих первичек», - прокомментировал итоги заседания Антон Трушенко.

Форум в очередной раз показал, что партия держит курс на повышение роли базового партийного звена, резюмировал он.

Напомним, 2024 год в «Единой России» по предложению председателя партии Дмитрия Медведева был объявлен Годом первичных отделений. 2 июля 2024 года на заседании генсовета был создан Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.

 

 

Фото с сайта партии «Единая Россия»: https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-provela-zasedanie-federalnogo-soveta-pervichnyh-otdelenij-partii

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
