«Наша цель заключается в полноценной победе на выборах в Государственную Думу»: «Единая Россия» провела заседание федерального совета первичных отделений партии

По итогам Года первичных отделений «Единая Россия» приняла ряд важных решений. Прежде всего — о форматах содействия и повышения эффективности работы первичек, их помощи жителям, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Председатель «ЕР» сделал особый акцент на важности налаживания взаимодействия всех партийных структур в преддверии масштабной думской кампании.

«Наша цель заключается в полноценной победе на выборах в Государственную Думу. У нас есть все шансы, все возможности, самое главное — люди, которые способны это сделать, наши товарищи, которые будут участвовать в выборах. Эта работа сейчас разворачивается. Ну, и активная электоральная работа «на земле». Я уверен, что и по итогам сегодняшнего обсуждения ваша работа станет эффективнее. И это — одна из составляющих нашей будущей победы», — резюмировал он.

Секретари первичек представили Дмитрию Медведеву лучшие практики работы на местах.

По мнению участника совещания, секретаря первичного отделения №7 Кировского местного отделения партии Антона Трушенко, состоявшийся обмен лучшими практиками очень полезен для масштабирования и организации работы с наказами избирателей.

«Среди них – создание ТОСов на базе первичек, что позволяет участвовать в муниципальных и региональных конкурсах, выигрывать президентские гранты. Достаточно актуально звучат идеи об укрупнении первичек в соответствии с муниципальной реформой и развитии института наставничества. Кроме того, председатель партии сообщил, что «Единая Россия» запустит обучающий онлайн-курс для секретарей первичных отделений партии. Он стартует на базе Высшей партийной школы по запросам самих первичек», - прокомментировал итоги заседания Антон Трушенко.

Форум в очередной раз показал, что партия держит курс на повышение роли базового партийного звена, резюмировал он.

Напомним, 2024 год в «Единой России» по предложению председателя партии Дмитрия Медведева был объявлен Годом первичных отделений. 2 июля 2024 года на заседании генсовета был создан Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.

Фото с сайта партии «Единая Россия»: https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-provela-zasedanie-federalnogo-soveta-pervichnyh-otdelenij-partii