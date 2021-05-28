«Наша главная задача – развитие жилищного строительства»: Андрей Чибис принял участие в итоговом заседании коллегии Минстроя России

27 мая заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провёл в Москве совместное заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации и итоговой коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По каналам видеосвязи в заседании принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Открывая заседание, вице-премьер отметил, что, несмотря на пандемию, в 2020 году строительная отрасль показала высокие результаты, а в числе задач на 2021 год выделил развитие инфраструктуры.

«Инструменты, собранные в так называемое «Инфраструктурное меню», позволят регионам получить финансовую поддержку для реализации значимых инфраструктурных проектов», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

В своём комментарии губернатор Мурманской области поблагодарил федеральное правительство и Минстрой за эффективное взаимодействие в сложном 2020 году, благодаря чему в регионе удалось не остановить ни одной стройки, а рост строительства за два прошедших года составил 163,6%, в основном за счёт промышленных объектов.

«Теперь наша главная задача – развитие жилищного строительства, которого в Мурманской области много лет фактически не было. И здесь огромное спасибо за федеральное «Инфраструктурное меню». Решения по инфраструктурным кредитам смогут облегчить развитие жилищного строительства в условиях Крайнего Севера», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава Мурманской области отметил большую значимость для строительной отрасли Заполярья инициатив по упрощению процедур согласования, в частности, принятого Госдумой в первом чтении законопроекта о разрешении строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры в Арктической зоне РФ без федеральной экологической экспертизы проектной документации.