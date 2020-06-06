Наша задача – перестроить систему прогнозирования паводков, чтобы заблаговременно понимать все риски - Андрей Чибис

Губернатор Андрей Чибис провёл совещание с органами местного самоуправления по ситуации с паводком на территории Мурманской области. Ключевой вопрос повестки – прогнозы по прохождению весеннего половодья и предпринимаемые в регионе меры по ликвидации последствий.

Из-за обильного выпадения осадков зимой и резкого повышения температуры воздуха в регионе сложилась непростая паводковая обстановка. Так, в Мурманске 15 промышленных предприятий и участок Восточно-объездной дороги остаются подтопленными. Отмечается постепенное снижение уровня воды в озере Большом. Для организации работы по ликвидации последствий создан оперативный штаб.

Борются с паводком также в населенных пунктах Кольского района. На территории поселка Кильдинстрой с 4 июня введен режим ЧС. Из-за повышения уровня реки Колы затоплены 30 из 102 жилых домов дачного товарищества «Кильдинское». Вода поднялась до критической отметки и составляет 399 см . По прогнозам Мурманского гидрометцентра, дальнейшее повышение уровня воды не ожидается. Жители частных домов эвакуированы.

В посёлке Шонгуй большая вода добралась до хозяйственных построек и придомовых участков, в Молочном устранено подтопление дворовых территорий в районе улиц Молодёжной и Гальченко. В муниципалитетах Мурманской области проводится постоянный мониторинг паводковой обстановки.

Комментируя итоги рабочего совещания, губернатор подчеркнул важность своевременного информирования ответственных служб и жителей области о возможных рисках подтопления населенных пунктов. Принято решение передавать данные погодных станций каждые три часа. Ранее информация направлялась один раз в шесть часов.

«Паводковая ситуация в регионе непростая, но, по прогнозам, в ближайшее время вода начнёт уходить. Все службы отреагировали оперативно, пострадавших и погибших нет – это главное. Наша задача с учётом ситуации текущего года сделать выводы и перестроить систему прогнозирования паводков. Думаем над тем, а такое поручение уже дано, чтобы обеспечить дополнительную систему мониторинга возможных рисков», – подчеркнул губернатор.