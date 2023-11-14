«Наша задача – повысить эффективность нашего строительного блока»: Андрей Чибис сообщил, что министерство строительства Мурманской области возглавит Алексей Грачиков

В региональном правительстве состоялось расширенное заседание штаба по строительству под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Помимо обсуждения хода строительства и капитального ремонта объектов с профильными министерствами и ведомствами, подрядчиками и представителями муниципалитетов, темой заседания также стали кадровые перестановки в региональном Минстрое.

«В этом году в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить» и нацпроектов реализуется 94 мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и разработке проектной документации объектов», – обозначил Андрей Чибис во вступительном слове.

Глава региона подчеркнул, что объём капитальных вложений в строительство и капитальные ремонты социально значимых объектов, начиная с 2022 года, увеличился почти в два раза в сравнении с предыдущими годами. В период с 2020 по 2021 годы было выделено 16,2 млрд рублей, а с 2022 по 2023 годы – 31,5 млрд рублей.

В этом году были сданы после масштабных капитальных ремонтов три школы в Североморске, старейшая школа в Мурманске №1 и школа №19 в Кандалакше, а также три поликлиники – в Мурманске, Ревде и Мурмашах.

«Надо понимать, что объёмы задач будут только расти. Во-первых, в следующем году только на строительство объектов в проекте нашего бюджета заложено 15 млрд рублей, а это на 3,3 млрд рублей больше, чем в этом. Во-вторых, в следующем году, благодаря поддержке Президента России, реновация ЗАТО в Мурманской области будет развернута полномасштабно. В-третьих, будет вестись огромная работа с опорными населенными пунктами Мурманской области. Соответственно, наш строительный блок должен быть готов и способен выполнять все поставленные задачи», – отметил глава региона.

На текущий момент по нескольким объектам зафиксирован перенос сроков в связи с разными обстоятельствами. К этим объектам относится дома на улице Павлова в Мурманске, два дома в Умбе и Зеленоборском, причиной отставания по которым в числе стал дефицит бетона в регионе, который отмечается в последние несколько месяцев, а также школа в Казарменном переулке.

«Коллеги, требуется радикально повысить внимание ко всем реализуемым объектам, ежедневному контролю за ходом по ним и принятию оперативных решений. Исходя из изложенного, мной принято решение, что Министерство строительства Мурманской области возглавит Алексей Грачиков, который сегодня работает первым заместителем министра. С учётом тех наработок и, в том числе, ошибок и рисков, которые возникают, наша задача – повысить эффективность нашего строительного блока. Я очень рассчитываю, что вы адекватно понимаете эти задачи и сделаете всё, чтобы они были выполнены», – выразил надежду Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что Алексей Грачиков проделал колоссальную работу и на стадии подготовки совещания по модернизации ЗАТО под руководством Президента России в Мурманске, и после, в организации составления плана по первоочередным мероприятиям.

«Алексей Германович, тоже прошу со своей стороны радикально повысить уровень вовлеченности в реализацию тех проектов, которые у нас с вами есть для того, чтобы минимизировать сбои. Необходим усиленный контроль и за подрядчиками, которые выполняют работы. Нам необходимо, с одной стороны, помогать решать возникающие проблемы, а с другой – никому не давать расслабиться», – обратился Андрей Чибис к вице-губернатору Алексею Лыженкову, курирующему блок строительства и ЖКХ.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, во время заседания некоторые из этих решений уже были приняты. Несоблюдение сроков окончания работ по жилым домам во многом обусловлено недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств, в связи с чем было поручено по данному факту в полном объёме применить штрафные санкции.

Фото: https://gov-murman.ru