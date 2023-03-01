Наша задача – создавать хорошие возможности для занятия спортом: губернатор Андрей Чибис осмотрел спортивные объекты Мурманска

Глава региона вчера осмотрел спортивные объекты Мурманска – Ледовый дворец, где в прошлом году был сделан ремонт холла и помещений для молодёжной хоккейной команды, а также крытый каток с искусственным льдом «Метеор».

Первым объектом внимания стал Ледовый дворец. В прошлом году благодаря финансированию из областного бюджета был обновлен холл и выполнен ремонт тренажерного зала и помещений вспомогательного назначения для домашней хоккейной команды «Арктика».

«Основная цель была – создать условия не только для зрителей, но и для спортсменов –хоккейного клуба «Арктика», хоккейной команды, которая отстаивает спортивные интересы области, показывая при этом достойные результаты. Деньги, которые были выделены на ремонт, вложены в дело. Условия теперь у спортсменов хорошие», – прокомментировал Андрей Чибис.

Кроме того, стены ледового корта были обшиты современной шумо- и гидроизоляцией, а на пластиковых сиденьях появились новые мягкие чехлы.

Отметим, в настоящее время в регионе игры всероссийского уровня по хоккею могут проводиться только в Ледовом дворце Мурманска.

После губернатор осмотрел крытый каток с искусственным льдом «Метеор», который, напомним, был сдан в эксплуатацию в конце 2020 года.

Ледовая арена «Метеор» – новый современный каток с искусственным льдом. Арена используется для проведения учебно-тренировочного процесса, физкультурных, спортивных мероприятий, в том числе соревнований муниципального, регионального, межзонального уровня по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, фигурному катанию и др. На арене тренируются юные спортсмены, а также сборная города по хоккею, молодежная хоккейная команда «Арктика», ХК «Мурман». Во время осмотра объекта губернатор застал тренировку команды «Арктика» и пообщался с хоккеистами.

«Цель осмотра любых объектов не просто посмотреть, чем он живёт, как меняется, а также пообщаться с посетителями, получить обратную связь. Со спортсменами общаться всегда приятно, потому что они спортивные, мотивированные и заряжённые люди, – пример для общества. Очень важно, что с каждым годом всё больше людей занимаются спортом», – подчеркнул глава региона, отметив, что одной из причин является обновление спортивной инфраструктуры, чему в регионе в последние годы уделяется большое внимание.

«Наша задача – создавать хорошие возможности для занятия спортом. В прошлом году в муниципалитетах области мы открыли семь объектов «СОПКИ. СПОРТ». Бесплатные суперсовременные залы для занятия спортом и физкультурой привлекают молодежь. В целом за последние годы существенно увеличилось финансирование спорта. Мы поддерживаем и наши спортивные школы, ежегодно выделяя деньги на замену оборудования и инвентаря, и спортивные клубы в школах. Кроме того, мы инвестируем в модернизацию спортивных объектов, а также открываем новые. В ближайшее время планируем открыть новый ФОК в Кандалакше и ФОК с бассейном в Заозерске», – сказал глава региона.

После осмотра спортивных объектов глава региона пообщался со спортивным активом области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru