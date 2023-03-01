Работа в Арктике: спрос на персонал вырос на третьВ Мурманске проведут проверку средств оповещения РАСЦО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 13:30

Наша задача – создавать хорошие возможности для занятия спортом: губернатор Андрей Чибис осмотрел спортивные объекты Мурманска

Глава региона вчера осмотрел спортивные объекты Мурманска – Ледовый дворец, где в прошлом году был сделан ремонт холла и помещений для молодёжной хоккейной команды, а также крытый каток с искусственным льдом «Метеор».

Первым объектом внимания стал Ледовый дворец. В прошлом году благодаря финансированию из областного бюджета был обновлен холл и выполнен ремонт тренажерного зала и помещений вспомогательного назначения для домашней хоккейной команды «Арктика». 

«Основная цель была – создать условия не только для зрителей, но и для спортсменов –хоккейного клуба «Арктика», хоккейной команды, которая отстаивает спортивные интересы области, показывая при этом достойные результаты. Деньги, которые были выделены на ремонт, вложены в дело. Условия теперь у спортсменов хорошие», – прокомментировал Андрей Чибис.

Кроме того, стены ледового корта были обшиты современной шумо- и гидроизоляцией, а на пластиковых сиденьях появились новые мягкие чехлы. 

Отметим, в настоящее время в регионе игры всероссийского уровня по хоккею могут проводиться только в Ледовом дворце Мурманска.

После губернатор осмотрел крытый каток с искусственным льдом «Метеор», который, напомним, был сдан в эксплуатацию в конце 2020 года.

Ледовая арена «Метеор» – новый современный каток с искусственным льдом. Арена используется для проведения учебно-тренировочного процесса, физкультурных, спортивных мероприятий, в том числе соревнований муниципального, регионального, межзонального уровня по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, фигурному катанию и др. На арене тренируются юные спортсмены, а также сборная города по хоккею, молодежная хоккейная команда «Арктика», ХК «Мурман». Во время осмотра объекта губернатор застал тренировку команды «Арктика» и пообщался с хоккеистами.

«Цель осмотра любых объектов не просто посмотреть, чем он живёт, как меняется, а также пообщаться с посетителями, получить обратную связь. Со спортсменами общаться всегда приятно, потому что они спортивные, мотивированные и заряжённые люди, – пример для общества. Очень важно, что с каждым годом всё больше людей занимаются спортом», – подчеркнул глава региона, отметив, что одной из причин является обновление спортивной инфраструктуры, чему в регионе в последние годы уделяется большое внимание.

«Наша задача – создавать хорошие возможности для занятия спортом. В прошлом году в муниципалитетах области мы открыли семь объектов «СОПКИ. СПОРТ». Бесплатные суперсовременные залы для занятия спортом и физкультурой привлекают молодежь. В целом за последние годы существенно увеличилось финансирование спорта. Мы поддерживаем и наши спортивные школы, ежегодно выделяя деньги на замену оборудования и инвентаря, и спортивные клубы в школах. Кроме того, мы инвестируем в модернизацию спортивных объектов, а также открываем новые. В ближайшее время планируем открыть новый ФОК в Кандалакше и ФОК с бассейном в Заозерске», – сказал глава региона.

После осмотра спортивных объектов глава региона пообщался со спортивным активом области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Я тебя знаю». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Работа в Арктике: спрос на персонал вырос на треть-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, курс рубля снижается-PRO Энергетику (18+)Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты обсудили и одобрили принятие примерной программы законопроектной деятельности областной Думы на 2023 год
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика