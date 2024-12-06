Мурманская область. Арктика (16+)06.12.24 10:00
Наша землячка стала абсолютной чемпионкой Азии по пауэрлифтингу среди юниорок
В Ташкенте прошли международные соревнования по пауэрлифтингу чемпионат и первенство Азии. Представительница Мурманской области Софья Цесарская стала абсолютной чемпионкой Азии по пауэрлифтингу среди юниорок.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в дисциплине «троеборье классическое» в категории до 63 кг Софья собрала 440 кг (присед. - 167,5; жим - 82,5; становая тяга - 190). Спортсменка превысила рекорды Азии в сумме и тяге. Она тренируется у Антона Солодова.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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