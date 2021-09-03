НашеМолоко: качественную продукцию по доступным ценам северянам предлагает сельхозпредприятие «Тулома»

В Мурманской области реализуется совместный проект сельскохозяйственного предприятия «Тулома» и торговой сети «Магнит» с целью создания доступных для населения продуктов питания «#НашеМолоко».

Под этим брендом в продаже три социальных продукта: молоко 2% по цене 49,99 рубля, кефир 1% по 49,99 рубля и творог 0% по 69,75 рубля за 250 граммов. Товары линейки представлены в 150 магазинах торговой сети.

Руководитель предприятия Светлана Доголева вчера проверила наличие продуктов линейки в одном из магазинов города Мурманска. На полках присутствовали все товары.

«Благодаря данному проекту в условиях общего роста цен, на полках магазинов присутствуют качественные и доступные продукты. Это наше вкусное свежее высококачественное молоко, и мы видим, что линейка пользуется спросом», – отметила Светлана Доголева.