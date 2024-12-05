Наши дорогие: кому в 2024 году предлагали самые высокие зарплаты

Размер вознаграждения сейчас — наиболее важный фактор в борьбе за кадры. Вакансии с открытыми зарплатами закрываются быстрее. В конкурентной борьбе выигрывают те, кто платит «в рынке» и выше. Самые дорогие специалисты 2024 года — смотрите в обзоре вакансий с самыми высокими зарплатами на «SuperJob».

Эти работодатели не скрывают размер вознаграждения за формулировкой «Зарплата по договоренности».

В первую очередь высокий уровень дохода работодатели в уходящем году предлагали программистам. Например, в ноябре в Москве искали старшего разработчика React Native с зарплатой от 500000 рублей в месяц, в июне — разработчика Frontend на 350000—400000 рублей, в Нижнем Новгороде в сентябре — IT-директора с зарплатой до 400000 рублей. Количество вакансий в IT-сфере за год выросло на 9%, зарплатные предложения работодателей — на 11,9%. Дефицит кадров усилился, зарплаты растут.

Стране нужен высший медицинский персонал. Самая дорогая в здравоохранении за 2024 год — вакансия врача-репродуктолога в Москве с зарплатой от 600000 рублей в месяц. В июле в Москве на зарплату от 300000 рублей искали психиатра, гинеколога-эндокринолога и челюстно-лицевого хирурга. Сейчас активна вакансия офтальмохирурга в Пензе на 350000 рублей в месяц. Во Владивостоке в июле подбирали главного врача на 200 000 рублей. Позиции врачей в течение года постоянно находятся в топе вакансий с высокими зарплатами. Спрос на персонал в медицинской сфере за год вырос на 17%.

Однако чаще всего высокие зарплаты можно встретить в вакансиях стоматологических клиник. Причем в стоматологии зарплатные предложения в регионах практически не отстают от Москвы. Например, на зарплату от 450000 рублей в ноябре в Новосибирске был нужен стоматолог-универсал, в Томске — стоматолог-ортопед, в Москве в августе — стоматолог-терапевт.

В каждом топе вакансий «SuperJob» — инженерные специальности в строительстве и промышленности. В строительстве чаще лидируют по зарплатным предложениям главные инженеры проектов и производители работ. Широко востребованы профи во всех сегментах строительства: и в гражданском, и в промышленном, и в дорожном, и в прочих, например, в энергетическом. В августе в Москве искали ГИПа на зарплату от 230000 рублей, в ноябре в Санкт-Петербурге — главного инженера в сфере генерации электроэнергии на зарплату свыше 200000 рублей, в Новосибирске в сентябре — главного инженера проекта в сфере жилищного строительства также на 200000+ рублей.

Что касается производителей работ, то в октябре в Санкт-Петербурге производителю внутренних работ предлагали от 210000 рублей, в мае в Екатеринбурге производителю общестроительных работ — от 140000 рублей, в октябре в Казани универсальному производителю работ — до 130000 рублей.

Промышленность — отрасль-лидер по количеству вакансий. Наиболее востребованы среди ИТР технологи, конструкторы и проектировщики. Например, в ноябре в Санкт-Петербурге инженерам-технологам предлагали до 250000 рублей в месяц, в Перми — от 190000 рублей, а инженерам-конструкторам там же — от 200000 рублей. В Челябинске в мае в лучшие по оплате вакансии вошла вакансия инженера-конструктора с зарплатой до 150000 рублей, а в ноябре в Омске — вакансия инженера-технолога (до 180000 рублей). Одной из интересных по оплате вакансий в ноябре в Санкт-Петербурге стала вакансия инженера-проектировщика обогатительной фабрики: дефицитная позиция в сочетании с редкой специальностью галурга, специалиста по химическому производству (зарплатное предложение — 270000 рублей в месяц). Предложений работы в промышленной сфере стало на 19% больше к уровню прошлого года.

Спрос на квалифицированных рабочих в производстве и строительстве опережает спрос на ИТР, а зарплатные предложения вполне сравнимы: вот что значит дефицит рабочих рук. Одна из наиболее дефицитных рабочих специализаций сегодня — операторы станков с ЧПУ. В октябре в Санкт-Петербурге искали такого специалиста на 250000 рублей, в июне в Уфе — на 200000 рублей. Мастеров-плиточников и отделочников, столяров и сборщиков мебели в северной столице привлекали зарплатами от 200000 рублей в месяц.

Ни один топ лучших предложений месяца не обходится без вакансий в продажах. Ритейл входит в топ-3 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал в 2024. В регионах особенно востребованы директора магазинов. Например, в сентябре в Ростове-на-Дону директору магазина «Перекресток» предлагали от 100000 рублей в месяц, а в ноябре директорам магазина «Пятерочка» в Воронеже и Ижевске предлагается от 110000 руб. до 120000 рублей соответственно.

Менеджеры по продажам практически всегда оказываются в лидерах по зарплатам благодаря бонусной системе, куда помимо оклада входит % от продаж. В июле в Москве менеджеру по продажам мебели предлагали до 500000 рублей в месяц, в октябре в Екатеринбурге менеджеру по продажам оборудования — от 250000 рублей, в ноябре в Красноярске менеджеру по продажам софта — до 200000 рублей. Близки к этому уровню и предложения для менеджеров по работе с клиентами. Московская меховая фабрика в октябре предлагала кандидату на эту позицию от 260000 рублей, транспортная компания в сентябре в Красноярске — от 250000 рублей, в июне в Санкт-Петербурге — от 200000 рублей.

Весь 2024 год мы наблюдали за динамикой зарплат водителей грузовых авто и машинистов спецтехники. Предложения вакансий от 200000 рублей в месяц стали привычными уже не только в Москве, но и в регионах. Конечно, много зарабатывают те, кто буквально живет за баранкой, но все же такие суммы для специальностей, не требующих высшего образования, первое время поражали. Так, в Нижнем Новгороде в июне искали водителя на зарплату до 300 000 рублей, также как и в Екатеринбурге в октябре; в ноябре в Волгограде и Краснодаре — на зарплату до 250000 рублей.

Мастера автосервисов тоже высоко ценятся, как и квалифицированные рабочие. В августе в Санкт-Петербурге искали автомаляра на 200000 рублей, в ноябре — автослесаря на 175000 рублей, в октябре в Сочи — автоэлектрика на 200000 рублей, в июле в Новосибирске — автомеханика на 165000 рублей в месяц.

И те, кто способен обеспечить компании персоналом, на рынке труда в цене. Среди лучших по оплате вакансий есть и HR-позиции. Например, в августе Нижнем Новгороде искали директора по развитию персонала на 250000 — 330000 рублей, а в Красноярске — менеджера по персоналу с зарплатой от 150000 рублей, в Санкт-Петербурге — HR-бизнес-партнера с зарплатой от 130000 рублей.