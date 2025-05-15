«Наши герои»: книги заполярных авторов представили на книжной ярмарке на ВДНХ

С 7 по 10 мая в Москве на ВДНХ в рамках масштабной книжной ярмарки «Наши герои» читатели со всей страны смогли познакомиться с произведениями писателей Мурманской области. На стенде литературных журналов были представлены издания, отражающие богатую литературную жизнь Заполярья: альманах «Площадь Первоучителей» от Мурманского отделения Союза писателей России, а также материалы всероссийского форума-фестиваля «Капитан Грэй», который проходит в Мурманской области с 2011 года. Особое место на выставке занял сборник патриотической поэзии местных авторов «И прозвучало твёрдое «Вперёд!», изданный в 2023 году на средства субсидии Министерства культуры Мурманской области в рамках регионального плана «На Севере — жить!».

Также издательство «Стихи» — единственное в стране, специализирующееся исключительно на публикации современных поэтов, — представило книгу «40 армий» председателя Мурманского отделения Союза писателей России Ильи Виноградова. В рамках ярмарки состоялась презентация этого издания с участием автора. Кроме того, заполярный писатель принял участие в профессиональной программе для литераторов, где представил уникальные культурные проекты Мурманской области.

На торжественном открытии помощник Президента РФ и глава Союза писателей России Владимир Мединский подчеркнул значение ярмарки как площадки для творческого взаимодействия поэтов, музыкантов, издателей и, конечно, читателей. Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин отметил особую роль литературного слова в русской культуре.

Также в ходе мероприятия Союз писателей России, Министерство культуры РФ и Арт-кластер «Таврида» подписали соглашение о сотрудничестве.

Программа ярмарки включала десятки активностей: творческие встречи, круглые столы и концерты, отмечает Министерство культуры Мурманской области.

Фото (личный архив Ильи ВИНОГРАДОВА): https://gov-murman.ru/info/news/