За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 19 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Меловой и Свердликово. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Горналь, Гуево, Куриловка, Марьевка, Махновка, Новоивановка, Орловка, Погребки, Рубанщина, а также Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Новенькое в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» уничтожили боевую технику ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция морпехов позволили вовремя разбить подразделение боевиков ВСУ. Противник был вынужден отступить со своих укреплённых позиций.

Боевики пыталась вернуть утраченные позиции, но потерпели поражение. Противник оставил на поле боя раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику натовского производства.

Командир батальона с позывным «Гранит» рассказал, что украинские боевики получают приказы жестоко расправляться с местными мирными жителями в Курской области. Это информацию наши бойцы получили во время работы по перехвату переговоров противника».

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