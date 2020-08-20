Наши «Саамские ребята» принимают участие во Всероссийском многожанровом фестивале детского национального творчества «Достояние народов России в Крыму»

15 августа в Евпатории (Республика Крым) начал свою работу Всероссийский Фестиваль детского национального творчества «Достояние народов России в Крыму». Учитывая эпидемиологическую обстановку, фестиваль в этом году проводится для представителей национальных организаций Республики Крым и детей из регионов России, отдыхающих в Евпатории.

Мероприятие направлено на сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества.

Фестивальная программа включает в себя детский фестиваль национальных культур, творческий вечер межнационального взаимодействия участников фестиваля и юных артистов города Евпатория, а также торжественный вынос флага в День государственного флага России.

Одной из основных частей программы является, проводимый по инициативе Федеральной национально-культурной автономии молдаван России, Фестиваль детского национального творчества молдавского этноса «ЭтноМолдова».

Для представителей четырёх регионов России – участников фестиваля - запланированы экскурсии, встречи, совместные занятия коллективов, представляющих культуру разных народов, мастер-классы по традиционному национальному творчеству и культурный обмен с представителями крымских народов.

Мурманскую область на мероприятии представляет детский коллектив «Самь парна» («Саамские ребята»), в который вошли талантливые саамские дети из Мурманска, Ловозера и Ёны. Юные северяне в рамках фестивальной программы представят культуру и быт коренного малочисленного народа Севера - саамов, проведут мастер-классы по национальным видам спорта, познакомят участников проекта с изделиями народно-прикладного творчества.

Организаторами фестиваля выступают Федеральная национально-культурная автономия молдаван России, Информационно-ресурсный Центр «Наше достояние», администрация города Евпатория, Региональная национально-культурная автономия молдаван Республики Крым «ПЛАЙ» при поддержке правительства Республики Крым и Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.