Наши тест-системы для диагностики коронавируса – самые лучшие тест-системы!

Российские тест-системы для диагностики коронавируса обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале. Не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам», — уточнили в федеральной службе.

В России на наличие COVID-19 проверили более 163,5 тысячи человек. Всего в стране, по последним данным, зарегистрированы 367 случаев коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся порядка 52 тысяч пациентов.