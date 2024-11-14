Наши в первой сотке: в Санкт-Петербурге состоялись VIII международные соревнования «Вертикальный вызов» памяти Е.Н. Зиничева

Это восьмые международные соревнования по скоростному подъёму. Организаторы позиционируют их как принципиально новый формат спортивных соревнований, на которых демонстрируются испытания, с которыми каждый день сталкиваются пожарные и которые требуют чрезвычайных физических усилий.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, второй год подряд огнеборцы Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области приезжают в Северную столицу, чтобы испытать себя на прочность - преодолеть 39 этажей, 936 ступеней в полной боевой экипировке. Да, задача была не из лёгких, но опытным и мужественным пожарным Управления всё по плечу. И они, конечно, справились.

Из более 600 участников из 75 городов наши заняли места в первой сотке, а точнее:

- Артём Вовк - 37 место (6 минут 3 секунды);

- Андрей Шальчинов - 55 место (6 минут 32 секунды);

- Павел Носов - 56 место (6 минут 33 секунды).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/