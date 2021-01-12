Нашли два тела в палатке на льду озера

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих мужчин в Кольском районе.

Установлено, что в утреннее время 4 января 2021 года двое жителей города Мурманска, 1950 и 1987 годов рождения, направились на рыбалку к озеру Чирмозеру, расположенному в районе посёлка Кильдинстрой. С вечера указанного дня мужчины перестали выходить на связь с родственниками. 6 января тела рыбаков были обнаружены в палатке на льду озера.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, следователем СО по Кольскому району произведён осмотр места происшествия. В палатке, в которой находились мужчины, обнаружен газовый баллон. По предварительным данным причиной смерти мужчин явилось отравление окисью углерода. Каких-либо телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, на телах не обнаружено.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.