Насколько хорошо решаются проблемы северян – покажет выездная проверка ЦУР

Центром управления регионом Мурманской области на прошлой неделе зафиксировано 1291 сообщение, оставленное северянами на портале «Наш Север» и в соцсетях. Об этом сообщила накануне на оперативном совещании в правительстве министр цифрового развития Зинаида Середа.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором – «Благоустройство», на третьем – «Дороги», на четвертом – «Социальное обслуживание и защита».

В блоке «ЖКХ» в основном северяне обращались с проблемой предоставления коммунальных услуг. Граждане сообщали о ненадлежащем качестве или отсутствие отопления и горячей воды. Большая часть из них поступила из Мурманска и Североморска.

Жители Ковдора сообщали об отсутствии электроснабжения. Причиной отключения стало возгорание электрокабеля. На данный момент подача услуг возобновлена в полном объеме.

По теме «Благоустройство» северяне предлагали сделать навес на установленных парклетах в Мурманске, а также просили установить дополнительные фонари во дворах и на дорогах.

Жители Печенгского округа обращали внимание на некачественное дорожное покрытие после ремонта. Администрация заверила, что недостатки будут устранены.

В блоке «Дороги» жители сигнализировали о незавершенных дорожных работах на улице Лобова в Мурманске. Городская администрация отметила, что работы продолжаются, но с отставанием. За нарушение сроков к подрядчику будут применены штрафные санкции.

Кировчане не могут подъехать к Пенсионному фонду из-за ямы, которая не ремонтируется уже несколько лет. Администрация пообещала в ближайшее время выполнить подсыпку.

«На этой неделе специалисты ЦУР проведут выездной контроль исполнения обращений, оставленных на портале «Наш Север» и социальных сетях. Основным критерием проверки станет качество отработки проблем северян. Результаты будут представлены на следующем оперативном совещании», – заключила Зинаида Середа.