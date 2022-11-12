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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.22 13:00

Насколько карьера и заработок зависят от образования?

Жители СЗФО с высшим образованием в среднем рассчитывают на заработную плату в 70 тысяч рублей, что на 25 тысяч рублей выше, чем зарплатные ожидания соискателей со средним специальным образованием (45 тысяч рублей). При этом среди специалистов с дипломом вуза 17% претендуют на доход свыше 100 тысяч рублей, а среди обладателей дипломов о среднем специальном образовании таких лишь 5%.

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как различаются зарплатные ожидания и карьерные перспективы жителей СЗФО в зависимости от того, какое у них образование – высшее или среднее специальное.

Жители СЗФО с высшим образованием в среднем рассчитывают на заработную плату в 70 тысяч рублей, что на 25 тысяч рублей выше, чем зарплатные ожидания соискателей со средним специальным образованием (45 тысяч рублей). При этом среди специалистов с дипломом вуза 17% претендуют на доход свыше 100 тысяч рублей, а среди обладателей дипломов о среднем специальном образовании таких лишь 5%. Кроме того, доля претендентов на руководящие позиции среди выпускников вузов составляет 9%, а среди выпускников ссузов – всего 0,8%.

Самая популярная специальность, которую выпускники вузов выбирают для трудоустройства – менеджер по продажам, это около 9% от всех резюме жителей СЗФО с высшим образованием. Ещё в среднем по 5% выпускников вузов ищут работу руководителями проектов и бухгалтерами, 4% - администраторами, по 3,5% - экономистами и аналитиками. Также среди соискателей с высшим образованием часто можно встретить секретарей, инженеров-конструкторов, программистов и менеджеров по закупкам (в среднем по 3% резюме).

Реже всего соискатели с высшим образованием рассматривают трудоустройство промоутерами, зоотехниками, парикмахерами, мастерами ногтевого сервиса, автомойщиками, малярами и дворниками – в каждом случае не более 500 резюме (менее 0,1%) (наглядно на диаграмме 1).

Выпускники ссузов чаще всего претендуют на позиции водителей – это чуть почти 9% от всех соискателей со средним специальным образованием. Ещё в среднем по 8% ищут работу менеджерами по продажам и администраторами, 7% - продавцами, 3% - кладовщиками. Кроме того, многие выпускники средних специальных учебных заведений готовы трудоустроиться операторами ПК, упаковщиками, слесарями, секретарями и медицинскими сестрами (по 2-3% резюме).

Наименее популярные профессии у соискателей со средним специальным образованием – дворник, технический писатель, агроном, андеррайтер, казначей и зоотехник – не более 150 резюме в каждом случае (менее 0,1%) (наглядно на диаграмме 2).

 

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