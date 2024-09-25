Насколько мурманский рынок труда доступен инвалидам? Исследование hh.ru

В регионах СЗФО размещено с начала года более 30,5 тысячи вакансий, доступных инвалидам. Это на 36% больше, чем в 2023. Мурманская же область на 7 месте по доле инклюзивных вакансий.

Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, что с января по август этого года местные работодатели разместили более восьмисот вакансий, доступных соискателям с инвалидностью по условиям и требованиям, которые готовы обеспечить компании.

По сравнению с прошлым годом работодатели Мурманской области стали на 9% чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. В общем по стране с начала года работодатели разместили более 270 тысяч вакансий, доступных инвалидам (+45% прирост).

В регионах СЗФО размещено с начала года более 30,5 тысячи вакансий, доступных инвалидам. Это на 36% больше, чем в 2023. Мурманская же область на 7 месте по доле инклюзивных вакансий (наглядно на диаграмме 1).

А вот центральный регион СЗФО – Петербург занимает второе место по стране по числу таких вакансий – на город с начала года приходится 7% таких рабочих мест от всего объёма по РФ, опережает Северную столицу только Москва – здесь размещено более 43 тысяч, или 16% инклюзивных вакансий.

Проще всего устроиться на работу соискателю с инвалидностью в СЗФО и в том числе Мурманской области в качестве курьера лёгких посылок – 13% рабочих мест в регионе. Год к году число курьерских инклюзивных вакансий выросло на 42% (наглядно на диаграмме 2).

Также достаточно активно работодатели предлагают инвалидам работу в качестве операторов call-центров, за год число таких предложений выросло на 2%. На третьем месте по доступности оказались профессия водителя и менеджера по продажам – 10% вакансий. Интересно, что именно для водителей за год число рабочих мест, доступных для инвалидов Мурманской области, выросло сильнее всего: рост в 4,5 раза. На четвертом месте – продавцы и кассиры, на пятом – профессия упаковщика.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом стали более инклюзивными, выросли по количеству доступных мест и как следствие попали в рейтинг самых доступных для местных инвалидов профессия бухгалтера (число вакансий с ОВЗ выросло в 1,2 раза), инженера-конструктора (+45%), маркетолога (+24%), разнорабочего (+1,6 раза) а также уборщика (+75%).

С точки зрения доступности внутри рынка труда наиболее открытыми (как по числу вакансий, так и по числу приглашений на работу) оказалась сфера продаж – здесь концентрируется наибольшее число потенциальных рабочих мест. Далее следует сектор финансов и бухгалтерии (19%), отрасль логистики (17%) и сфера рабочего персонала (15%). Наоборот, наименее открытыми и инклюзивными сферами в Мурманской области остаются добывающий сектор и образование.

Топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий, доступных для лиц с ОВЗ, Мурманская область: