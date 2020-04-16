Насколько северяне обеспечены компьютерной техникой, выявила пандемия коронавируса

В период пандемии COVID-19 градообразующие предприятия Апатитов, Кировска и Оленегорска оказывают помощь в организации дистанционного обучения школьников.

Так, в Кировске и Апатитах компания «ФосАгро» закупает ноутбуки для нуждающихся в компьютерной технике учащихся, педагогов. В городе Апатиты ноутбуки получат 211 обучающихся и 21 учитель, в городе Кировске – 127 детей и 27 педагогов. Кроме того, специалисты ИТ-департамента компании сформировали рекомендации по использованию онлайн-сервисов для обучения детей и организовали проведение инструктажей для специалистов школ по информатизации.

Задачу наращивания мощности интернет-сетей решает ООО «Телесеть» – дочернее предприятие КФ АО «Апатит». Организован единый номер call-центра, осуществляющего техническую поддержку в форме консультирования учащихся, родителей и педагогов, а также ответа в режиме «горячей линии» по различным техническим вопросам дистанционного обучения. 127 обучающихся школ, у которых нет домашнего Интернета, подключены к глобальной сети компанией ООО «Телесеть». В Кировске 21 обучающемуся предоставлен мобильный модем.

Решается вопрос использования возможностей местного телевидения «Народное телевидение Хибины» для транслирования видеоуроков по отдельным предметам.

АО «Олкон» оперативно закупило 68 ноутбуков для школ города Оленегорска. Все нуждающиеся в компьютерной технике семьи по заявлению родителей (законных представителей) получили во временное пользование компьютеры на период дистанционного обучения. В настоящее время компания АО «Олтелеком» осуществляет подключение компьютеров к сети Интернет, пишет Министерство образования и науки Мурманской области.