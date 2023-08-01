Насколько важно ИТ-образование, чтобы найти хорошо оплачиваемую работу?

Опрос, проведенный среди местных копаний, показал, что для 45% работодателей достаточно важно вузовское ИТ-образование. При этом они готовы рассмотреть кандидатов без «вышки», но с опытом в ИТ-сфере или успешными кейсами. При этом каждая пятая компания (22%) отметила, что для них более приоритетным является наличие технического образования и опыт в ИТ-сфере у кандидата, чем профильное высшее ИТ-образование.

Исследование, проведенное hh.ru среди работодателей всех федеральных округов России, выявило, интересную тенденцию: работодатели стали чаще приглашать на работу айтишников без образования, но с онлайн-курсами. Насколько в 2023 году компании ценят высшее ИТ-образование или теперь айтишникам хватит только онлайн-курсов.

Опрос, проведенный среди местных копаний, показал, что для 45% работодателей достаточно важно вузовское ИТ-образование. При этом они готовы рассмотреть кандидатов без «вышки», но с опытом в ИТ-сфере или успешными кейсами. При этом каждая пятая компания (22%) отметила, что для них более приоритетным является наличие технического образования и опыт в ИТ-сфере у кандидата, чем профильное высшее ИТ-образование.

Опрос бизнеса также показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде только онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы. Так, половина (49%) опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу джунов, которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. А вот каждая третья компания (35%) готова рассмотреть малоопытных кандидатов. Остальные участники опроса затруднились ответить.

«Популярность всевозможных онлайн ИТ-курсов, обещающих профессиональные знания в диджитал-сфере за последние годы выросла очень сильно и пока остаётся лидером по числу обучающихся там россиян. По нашим данным более трети соискателей так или иначе за последнее время учились на тех или иных онлайн-курсах. Служба исследований hh.ru последние два года наблюдает за тем, как меняется отношение работодателей к соискателям, которые имеют за плечами только ИТ-курсы, без какого-либо профильного образования. Так, если в 2022 году готовы были принять на работу начинающих айтишников сразу после окончания ИТ-курсов лишь 16% компаний, то теперь эта доля выросла до 35% (рост сразу на 19 п.п.).

За год у многих компаний поменялось отношение к джунам, имеющим только онлайн-курсы за плечами. Соответственно упало число компаний, которые превратно относились к айтишникам без профильного образования. С одной стороны, это может быть связано с тем, что образовательные компании прокачивают свои программы и дают теперь более серьёзные знания и компетенции, которые нужны бизнесу здесь и сейчас. С другой стороны, подобное изменение отношения может быть связано с тем, что работодатели действительно становятся более гибкими к быстрому образованию и больше не воспринимают его превратно как раньше.

Между тем все равно для бизнеса важнейшим остаётся опыт и успешно реализованные проекты у соискателя-айтишника. То есть просто окончание вуза или каких-либо крутых онлайн-курсов – не гарантия быстрого трудоустройства в ИТ-отрасли и высокой зарплаты», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме).