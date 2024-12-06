Наслаждаемся классикой вместе с Даниилом Спиваковским

10 декабря на сцене Мурманского областного ДК имени С.М. Кирова заслуженный артист РФ даст несколько моноспектаклей, основанных на шедеврах отечественной литературы.

В 12.00 состоится моноспектакль, приуроченный к 225-летию великого Александра Сергеевича Пушкина — поэта, чьи строки навсегда вписаны в сокровищницу русской литературы. В этот день зрители станут свидетелями волшебства слов, когда на сцене прозвучит вечное произведение «Евгений Онегин», олицетворяющее лучшие традиции и глубокие чувства родной культуры.

А в 15.00 зрителей ждёт незабываемый моноспектакль по знаменитой поэме Николая Гоголя «Мертвые души», который подарит погружение в мир, насыщенный колоритом и глубиной. На сцене развернется удивительная галерея гоголевских персонажей — каждый из них по-своему уникален и запоминается с первого момента. Их причуды, слабости и жизненные перипетии взбудоражат воображение и перенесут зрителей в атмосферу родной России XIX века.

Как сообщает vk.com/murmanculture, гастроли организованы при поддержке Минкультуры России специально для юных северян и доступны по программе «Пушкинская карта», но приобрести билеты и побывать на выступлениях могут все желающие. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281379%2Falbum-139605315_00%2Frev