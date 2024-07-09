Наследие Международной выставки-форума «Россия» будет сохранено в Национальном центре «Россия»

Об этом сказал президент Владимир Путин на встрече с организаторами и сотрудниками выставки.

«Нам есть, что показать, и есть чем гордиться. Но важно ещё это красиво и талантливо преподнести. И у вас это получилось! Вам большое спасибо! Мы договорились, что мы будем создавать Национальный центр на площадке «Экспо», это решено. Также будем делать это и в регионах Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы это было также ярко, как это получилось у вас», – сказал президент.

В Национальном центре «Россия» на постоянной основе будут демонстрироваться экспозиции современных достижений нашей страны во всех сферах. Также в нём будет проводиться работа по мотивации детей и молодежи осваивать новые профессии. Кроме того, Национальный центр будет помогать создавать филиалы в регионах страны.

Ранее генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова представила концепцию одноименного национального центра. Он будет хранить наследие выставки, а также позволит расширить работу по всем направлениям для гармоничного развития граждан. Презентация национального центра прошла 4 июня во время интерактивной сессии «Выставочная Россия. Создаём будущее», приуроченной ко Всемирному дню выставок.

«Эта инновационная площадка будет предназначена не только для демонстрации тех или иных достижений – мы создаём территорию диалога и вдохновения для новых свершений во всех областях жизни. Безусловно, большое внимание мы уделим поддержке самых дерзких мечтаний детей и молодёжи – в первую очередь с точки зрения самореализации», – отметила гендиректор выставки «Россия».

8 июля выставка «Россия» завершила свою работу. С ноября её посетили более 18,5 млн человек.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Международная выставка-форум Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

1 июля президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра Россия» для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны.

Фото (РИА «Новости»): https://gov-murman.ru