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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.25 14:30

«Наследники героев»: в Североморске состоялся семейный праздник у храма

Детское песнопение, интересные мастер-классы, колокольный звон, старинная ткацкая мастерская и вкусные угощения, благотворительная ярмарка и красивая фотозона – традиционное празднество, посвящённое недавнему Дню семьи, любви и верности, прошло 13 июля у храма св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

В этом году оно стало началом реализации приходского проекта «Наследники героев», поддержанного Министерства внутренней политики Мурманской области.

Праздник прошёл при содействии епархиального центра гуманитарной помощи «Стезя милосердия», волонтёрского движения «Словом и делом», региональной общественной организация поддержки семьи «Северянка» и Североморского музейно-выставочного комплекса.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18325-semeynyy-prazdnik-u-hrama/#news-gal-4

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