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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.25 12:00

Наследство ковида: удалёнка, автоматизация, EdTech и более лояльное отношение к больничным

Событиях 5-летней давности - пандемия коронавируса оказало значительное влияние на сферу занятости и трудовую культуру в России. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

По мнению эйчаров, самым важным изменением на рынке труда стало массовое распространение удалёнки и гибридной занятости и сверхбыстрое изменение трудового законодательства в этой сфере (44% голосов). Опросы SuperJob свидетельствуют: в 43% компаний удаленка практикуется до сих пор, чаще всего для IT-специалистов, клиентских служб и отделов продаж, эйчаров
Ускорение цифровизации, автоматизации, развития электронных сервисов — на втором месте с 31% голосов. КЭДО применяют 56% организаций, 6 из 10 работодателей автоматизировали рекрутинг. Онлайн-собеседования практикуют в каждой второй компании. Первичный отсев проводят чат-боты.
В топ-3 значимых последствий — переход на онлайн-обучение (14% опрошенных). Сегодня чаще повышают квалификацию онлайн- и в гибридном формате, чем очно.
Работодатели массово стали заботиться о здоровье сотрудников, снизилась предвзятость к уходящим на больничный. Больше внимания стали уделять балансу работы и личной жизни. В компенсационные пакеты стали включать психологическое консультирование.
Рынок труда прокачал адаптивность. Компании регулировали активность в зависимости от уровня ограничений. Соискатели переходили из одной сферы в другую. С 2020 года каждый четвертый россиянин успел сменить профессию.
Развитие самозанятости. Почти каждая пятая компания в России пользуется услугами самозанятых. Оформили соответствующий статус уже 12 млн граждан.
Время проведения опроса: 2 июня — 9 июля 2025 года.

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